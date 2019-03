Mäkäräinen ja Seppälä pariviestin MM-debyytissä – menestyssaumoja on, mutta kovia vastuksiakin piisaa

Kaisa Mäkäräisen kisat ampumahiihdon MM-kisoissa Östersundissa jatkuvat tänään, kun pariviesti nähdään ensimmäistä kertaa MM-tasolla. Mäkäräisen kanssa Suomea edustaa kisassa Tero Seppälä.

Pariviestissä naiskilpailija kiertää 1,5 kilometrin reitin neljä kertaa ja mieskilpailija viisi kertaa. Kumpikin ampuu kahdesti makuulta ja kahdesti pystystä, ja viestien tapaan varapatruunat ovat käytössä.

Mäkäräisen MM-Östersund on sujunut alavireisesti. Kisat avanneen sekaviestin kymmenennen sijan jälkeen Mäkäräinen oli sprintissä 12:s, takaa-ajossa 17:s ja normaalimatkalla vasta 45:s. Ampumapaikoilla osumaprosentti henkilökohtaisissa kisoissa on ollut vaivaiset 72, eikä ladullakaan ole nähty entisen lennokasta Mäkäräistä. Nyt saumaa on onnistumisella kenties vaikka kuinka korkealle.

– Kaisa oli kiinnostunut (pariviestiin osallistumisesta), ja minullehan se totta kai kelpaa. Saamme aika hyvän joukkueen ladulle, päävalmentaja Jonne Kähkönen hehkutti keskiviikkona.

Seppälä napsi sekaviestin jälkeen maailmancupin pisteitä kaikista kolmesta henkilökohtaisesta MM-kisastaan: sprintti 35:s, takaa-ajo 28:s, normaalimatka 31:s. Helmikuun lopulla EM-kisoissa löytynyt kohtuullinen vauhti on siis pitkälti jatkunut myös MM-ladulla.

– Tero on hyvässä vireessä. Mutta en halua ladata paineita (Suomen kaksikolle). Siellä on kovia joukkueita, päävalmentaja Kähkönen sanoi.

Kovia kaksikoita tosiaan löytyy. Norja laittaa peliin Marte Olsbu Röiselandin ja Johannes Thingnes Bön, Italia Dorothea Wiererin ja Lukas Hoferin, Saksa Denise Herrmannin ja Erik Lesserin ja ruotsalaisyleisön toiveet ovat Hanna Öbergissä ja Sebastian Samuelssonissa.

Pariviestin MM-kilpailu alkaa kello 18.10 Suomen aikaa.