Mäkäräinen palasi palkintopallille selvitessään yhdellä sakolla: "Hyvä ja ehjä kisa" toi kakkossijan Anterselvan sprintissä

Jo usean kisaviikonlopun ajan ammuntansa kanssa tuskaillut Kaisa Mäkäräinen onnistui hyvin, kun ampumahiihdon maailmancup jatkui tänään pikakilpailulla Italian Anterselvassa. Mäkäräinen selvitti makuupaikan varmasti ja pystypaikallakin kulki, kunnes viides eli viimeinen laukaus livahti ohi. Vauhti kuitenkin riitti kisassa toiseksi.

Palkintopallipaikka on Mäkäräiselle ensimmäinen sitten voiton Hochfilzenissä 15. joulukuuta. Sen jälkeisistä seitsemästä kisasta paras sijoitus oli 21:s, ja kaikissa seitsemässä kisassa ammunta vei menestyssaumat: Mäkäräinen ampui niissä 69 prosentin osumatarkkuudella.

Mäkäräinen hävisi tänään vain Tshekin Marketa Davidovalle, ja vain 1,7 sekunnilla. Puhtaasti ampunut Davidova otti ensimmäisen voittonsa maailmancupissa. Tiukan kisan kolmonen oli Norjan Marte Olsbu Röiseland, 3,5 sekuntia voittajasta jääneenä. Viimeisenä kisaan startannut Saksan Laura Dahlmeier oli kiinni voitossa vielä loppuvaiheissa, mutta hyytyi lopulta kuitenkin neljänneksi.

Mäkäräiselle onnistuminen vaikeiden vaiheiden jälkeen maistui.

– Hyvä ja ehjä kisa, vaikka vähän haasteitakin oli, varsinkin pystypaikalla. Ongelmaa aseen kanssa, ja tärinää ennen neljättä laukausta (joka osui), jotain sähläystä myös aseen hihnan kanssa, Mäkäräinen selosti Ylen tv-haastattelussa, ennen kuin tiesi sijoitustaan kisassa.

Mäkäräinen kertoi harjoitelleensa ammuntaa Anterselvassa alkuviikolla pyrkien hakemaan varmuutta.

– Yritin ampua pahviin enemmän (kuin peltiin). Ettei ajattelisi tulosta, vaan vain hyviä sarjoja. Tärkeintä oli se, että keskittyy tekemiseen, ei tulokseen, Mäkäräinen kertoi.

Hankalat viime viikot ovat tuntuneet raskailta.

– Tosi vaikeita viikkoja, enemmän henkisesti vielä. Kun tulos ei ole sellaista mihin on mahdollisuudet ja mihin on tottunut, se on ollut henkisesti kohtuullisen raskasta.