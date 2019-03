Mäkäräinen uutta kohti pettymysten jälkeen – tänään taltutettavana MM-normaalimatka

Ampumahiihdon MM-kilpailut Ruotsin Östersundissa jatkuvat tänään naisten 15 kilometrin normaalimatkalla. Taistelu MM-mitaleista starttaa kello 16.30 Suomen aikaa.

Suomalaisista kisassa nähdään Kaisa Mäkäräinen, Venla Lehtonen, Laura Toivanen ja Suvi Minkkinen. Mäkäräinen lähtee kisaan numerolla 13, Lehtosen numero on 41, Toivasen 72 ja Minkkisen 87. Kaikkiaan kisaan on ilmoittautunut 95 kilpailijaa.

Ykköstähti Mäkäräisellä on kisoista toistaiseksi tilillä sekaviestin kymmenennen sijan lisäksi viikonlopun henkilökohtaisista MM-koitoksista sprintin 12:s ja takaa-ajon 17. sija.

Odotuksia vaisummat henkilökohtaiset sijat ovat tulosta tutusta ongelmasta eli ammunnasta: sprintissä osumatarkkuus oli 80 prosenttia (8/10) ja takaa-ajossa vain 65 (13/20). Latuvauhtikaan ei ole toistaiseksi ollut sitä lentävintä Mäkäräistä: sprintissä hän oli neljänneksi nopein hiihtäjä ja takaa-ajossa hiihtoajassa 14:s.

– Kun katsoo uraani, todella harvoin olen kovissa, tuulisissa olosuhteissa hyvin pärjännyt. Kyllä ne tahtoo olla vähän helpommista olosuhteista ne minun parhaat tulokseni, Mäkäräinen pohti hankalissa sääoloissa kisatun sunnuntaisen takaa-ajon jälkeen.

Kisattomina päivinä sää tuntuu hellivän Östersundia: viime viikolla aurinko kylvetti päivät ennen MM-kisojen alkua, ja samaa koettiin myös normaalimatkan aattona maanantaina. Mutta nyt sääennuste lupaa tiistaillekin lumisateetonta kisaa, joten kenties Mäkäräisellä käy nyt parempaa tuuria. Joensuulainen olikin maanantaina kisastadionilla hakemassa tuntumaa paitsi hiihtolenkillä, alkuperäisistä suunnitelmista poiketen myös ampumapenkalla.

Kotikisoista ainoa normaalimatkan MM-mitali

Mäkäräisen mittavassa MM-historiassa normaalimatka on ollut se vähiten tuonut: ainoa mitali on kotimaisemissa Kontiolahdella neljä vuotta sitten tullut pronssi. Nyt edessä on paitsi Östersundin haastavan radan (ja pahimmillaan varsin vaihtelevien olosuhteiden) peittoaminen, myös viikonlopun pettymysten pyyhkiminen.

– Kaisa on huippu-urheilija henkeen ja vereen, ja hänellä on kokemusta myös siitä, miten pettymyksistä noustaan. Siihen on keinonsa, mutta aina se vaatii oman aikansa. Sitä varten myös me eli tukiverkosto ollaan, päävalmentaja Jonne Kähkönen luotti luottokilpailijaansa sunnuntain vaikeuksien keskellä.

– Tästä mennään ihan varmasti eteen- ja ylöspäin.