Mäkäräisellä takkuaa, päävalmentajalla kuitenkin uskoa paremmasta: "Ruhpolding avasi silmiä"

Suomen ampumahiihtotähti Kaisa Mäkäräisen vaikeudet ampumapaikalla jatkuivat tänään yhteislähdössä Saksan Ruhpoldingissa. Mäkäräinen kiersi kuusi sakkokierrosta ja jäi 30 kilpailijan joukossa 27:nneksi.

Mäkäräinen ampui molemmilta makuupaikoilta kaksi sakkoa ja kummaltakin pystypaikalta yhden. Mäkäräinen voitti kauden viidestä ensimmäisestä cup-kisasta kolme, mutta sen jälkeisistä seitsemästä kisasta paras sijoitus on 21:s. Kaikissa seitsemässä kisassa ammunta on vienyt menestyssaumat: Mäkäräinen on joulua edeltäneestä Nove Meston kisaviikosta alkaen ampunut 69 prosentin osumatarkkuudella.

Maajoukkueen päävalmentaja Jonne Kähkönen myöntää, että huolta on. Uskoa parempaan on kuitenkin sitäkin.

– Aina pitää olla huolissaan, jos huippu-urheilija ei pääse tasolleen. Selkeää selittävää tekijää (vaikeuksille) ei ole, mutta tärkeintä on, että ammunta saadaan kulkemaan. Ja pari asiaa on noussut siinä esiin, Kähkönen kertoo paljastamatta sen tarkemmin.

– Ruhpolding avasi silmiä. Tänään yhteislähtökisan jälkeen Kaisalta tuli pari hyvää kommenttia, ja ne antavat selkeitä asioita mihin tarttua. On jotain mihin tarttua, joten sen suhteen olen nyt luottavaisempi.

Cup jatkuu ensi viikolla Italian Antholz-Anterselvassa, jossa ammunnan kimppuun käydään toden teolla.

– Korjausliikkeitä, päävalmentaja muotoili tehtävää Italiassa.

Mäkäräinen on valitellut selkäongelmia, jotka ovat kiusanneet etenkin pystyampumista. Kähkösen mukaan valoa on näkyvissä senkin suhteen.

– Kaisa sanoi, että nyt oli huomattavasti parempi fiilis kropassa.