Mäkäräisen edellisestä MM-sprinttionnistumisesta kahdeksan vuotta – nyt lumisateessa hyvän ammunnan hakuun

Kaisa Mäkäräinen aloittaa menestysjahdin ampumahiihdon MM-kisoissa Ruotsin Östersundissa, kun kisojen toisena päivänä ohjelmassa on naisten pikakilpailu. Sprinttipyrähdys alkaa kello 17.15 Suomen aikaa.

MM-kisat ovat Mäkäräiselle yhdennettoista. Hän ei ole MM-kisat henkilökohtaisella tasolla avaavassa sprintissä onnistunut täydellä iskulla kuin kerran: Hanti-Mansijskin MM:t talvella 2011 alkoivat pikakisan kakkossijalla. Uran ensimmäinen MM-mitali irtosi siperialaisladulla 12,2 sekuntia jäljessä mestariksi ehtineestä Saksan Magdalena Neunerista.

Muut yhdeksän tähänastista MM-sprinttiä ovat tuoneet kaksi yhdeksättä sijaa (2013 ja 2016), ei sen parempaa. Östersundin edellisissä MM-koitoksissa 11 vuotta sitten Mäkäräinen jäi sprintissä 55:nneksi, mutta muuten rata on maistunut: uran ensimmäinen maailmancup-voitto tuli Östersundin sprintissä joulukuussa 2010, ja senkin jälkeen suomalaistähti on noussut Östersundissa sprintin palkintopallille useasti.

– Rata sopii minulle hyvin, olen aina tykännyt, Mäkäräinen totesi muutama päivä ennen tosikoitosta.

Tämän päivän kisasta on toiveita. Ainakin ampumapenkalla.

– Saa nähdä riittääkö ykkönen (yksi sakko), se on monessa maailmancupin pikakisassa riittänyt palkintopallille, mutta aika harvassa arvokisassa on riittänyt. No, sehän riippuu paljolti muidenkin tekemisestä. Mutta jos nyt pikakisassa ykkösen ammun, niin kyllä varmaan ihan tyytyväinen olen. Se 90 prosenttia olisi kuitenkin yli osumakeskiarvoni.

Sprinttimenestystä tällä kaudella

myös sprinttifloppia

Tämän kauden pikakisoissa Mäkäräinen on ottanut yhden voiton (kauden avauksessa Pokljukassa) sekä kolme kakkossijaa. Sprintticupissa hän on kuitenkin vasta viidentenä, sillä joulu-tammikuun Nove Meston, Oberhofin ja Ruhpoldingin (sijat 58, 44, 21) pikakisaflopit ovat rokottaneet pisteitä. Sprinttikärjessä on seitsemän kisan jälkeen Italian Lisa Vittozzi, joka johtaa myös maailmancupin kokonaiskisaa.

Norjan Marte Olsbu Röiselandilla on tältä kaudelta kaksi sprinttivoittoa, Mäkäräisellä, Vittozzilla, Italian Dorothea Wiererillä, Slovakian Anastasija Kuzminalla sekä Anterselvassa tammikuussa yllätysvoiton ottaneella Tshekin Marketa Davidovalla yksi kullakin. Tuosta joukosta löytyvät suurimmat suosikit tänäänkin, ja tietysti mukaan on laskettava myös Saksan Laura Dahlmeier, kahden vuoden takainen MM-rohmu (viisi kultaa Hochfilzenin MM-kisoista 2017). Ruotsalaisyleisö puolestaan luottaa Hanna Öbergiin.

Oma mausteensa mestaruuskeitossa on olosuhteilla. Östersundin eilistä sekaviestiä jo pyörittänyt lumisade on jatkunut taukoamatta, ja jatkuu näillä näkymin kisan ylikin. Tuuli puolestaan on ollut yltymään päin. Näin ollen Mäkäräisen alkuviikosta esittämä toive ei toteutunut.

– Voisi jatkua minun puolestani tällaisena, mieluummin kuin sellaisena lumimyrskynä, Mäkäräinen sanoi auringon helliessä Östersundia tiistaina.

– Mutta taitaa olla normi-arvokisakeli eli tuulta ja lumisadetta, 11. MM-sprinttiinsä lähtevä ampumahiihtokuningatar joutui kuitenkin myöntämään.