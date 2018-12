Mäkäräisen itsenäisyyspäivä menee jälleen Suomen lippu otsassa – kutsuakaan ei kyllä tullut

Kaisa Mäkäräinen juhli viime talven päätteeksi uransa kolmatta ampumahiihdon maailmancupin kokonaisvoittoa. Kutsua ei kuitenkaan tullut torstaille presidenttiparin pakeille.

– Ei tullut. Ei ollut sen kanssa ongelmia, Mäkäräinen totesi tiistaina.

Ongelmia eli pähkäilyä mennäkö vai eikö mennä olisi tietysti tuottanut se, että Mäkäräinen avaa maailmancupin kauden kaukana Helsingistä, slovenialaisvuorilla Pokljukassa.

– Kesken kisaviikon matkustaminen eri maahan on aika haasteellinen kuvio. Ja kyllä juhlien järjestäjillä on aina oikeus kutsua kenet haluavat, on ne sitten Linnan juhlat tai jotkin muut juhlat.

Vaan eikö nyt cupin voitto olisi ollut kutsun arvoinen.

– No, oli olympialaiset ja siellä on paljon urheilijoita, jotka varmasti ansaitsevat sen kutsun. Minun työni on kuitenkin täällä, ja se pitää minut täällä. Joten ei sillä ole väliä, Mäkäräinen sanoi.

Juhlaa Mäkäräiselle ehkä on luvassa normaalimatkan palkintopallilla torstaina. Mutta oli miten oli, päivä menee jälleen "Suomen lippu otsassa" eli kisapipoon ommeltuna. Ja yksi Suomen tunnetuimmista urheiluedustajista kantaa tuota tunnusta ylpeydellä.

– Lähtö- ja tuloslistassa se on Suomi, mitä me täällä edustetaan. Ja koetetaan edustaa sen mukaisesti.