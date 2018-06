Mäkelä ja Ruuskanen ylittivät EM-tulosrajat

Orimattilan Jymyä edustava kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä huudatti kotiyleisöään Orimattilan Tähtikisoissa keskiviikkona. Mäkelä hyppäsi todella tasaisen sarjan, jonka huonoin loikka kantoi 13,71 ja paras 13,95 metriä. Paras ponkaisu tuli viimeisellä yrityksellä.

Tulos rikkoi myös Berliinin EM-kisojen tulosrajan. Se sai alati hymyilevän Mäkelän iloisiin riemunkiljahduksiin.

– Tämä on suuri helpotus. Piti pitää kotiyleisöä loppuun asti jännityksessä. Olen niin iloinen, että raja rikkoutui juuri Orimattilassa. Halusin nimenomaan onnistua täällä.

Nyt Mäkelä pystyy keskittymään täysillä arvokisoihin. Rajaa ei tarvitse enää miettiä.

– Fakta on, ettei tällaisilla vajaan 14 metrin hypyillä pitkälle pötkitä. Kropassa on nyt hyvä fiilis. Lähden metsästämään Joensuussa reilusti yli 14 metrin loikkaa. Sellainen on myös tulossa, Mäkelä sanoi.

Mäkelän hypyt olivat vielä kaukana täydellisestä. Parannettavaa on jokaisella osa-alueella.

– Aiemmissa kisoissa juoksun yhdistäminen loikkiin on ollut hankalaa. Nyt sekin sujui jo paremmin. Kisan alussa rauhoitin vauhtijuoksun, mutta neljännen kierroksen jälkeen laitoin kaasun pohjaan.

Olot olivat Orimattilassa liki täydelliset.

– Tällaisia oloja olen kaivannut. Näitä myös tarvitsen, jotta hypyt pitenevät.

Toinen iloinen urheilija Orimattilan aurinkoisella kentällä oli keihäänheittäjä Antti Ruuskanen. Kauden toisen kisansa heittänyt Ruuskanen ylitti myös EM-kisojen rajan (80 metriä). Pielaveden Sampoa edustava voimanpesä nakkasi kolmannella heitollaan tuloksen 80,79.

– Tavoitteena on ollut rikkoa raja mahdollisimman nopeasti. Hienoa, että se tuli nyt. Olen aina tykännyt kilpailla täällä.

Kisan voitti virolainen Magnus Kirt tuloksella 85,52 metriä.

– Kirt on mielestäni tämänhetken paras ja tasaisin keihäsmies. Nyt olen häntä sen viisi metriä perässä. Berliiniin on aikaa kuusi-seitsemän viikkoa. Uskon sen riittävän.

Jos kolmiloikkapaikalla kuului iloisia riemunkiljahduksia, niin keihäspaikalla otettiin iisimmin.

– Mulle sopii paremmin murjaisu tai karjaisu. Antaa Kristiinan hoitaa se kiljuminen, Ruuskanen naurahti.