Mäkisen Toyota nousi valmistajien MM-sarjan kärkeen

Toyota on yltynyt ykköstykkinsä Ott Tänakin johdolla huimaan liitoon rallin MM-sarjassa. Kolmannessa osakilpailussa peräjälkeen Tommi Mäkisen johtama tiimi sai kaksi autoa palkintokorokkeelle, kun Turkin rallissa Tänak ja Jari-Matti Latvala varmistivat japanilaismerkin ensimmäisen kaksoisvoiton.

Vielä alkukaudesta Toyota Yaris WRC:n tekniikka petti toistuvasti ja varsinkin Etelä-Amerikan rajuissa oloissa Yariksen jäähdytyksen kanssa oli haasteita. Turkin helteissä ongelmat oli selätetty.

– Kaksoisvoitto näin vaativassa rallissa on huikea juttu. Tiimi on tehnyt kovan työn jäähdytyspuolen kanssa, ja tämä todistaa, että se on nyt kunnossa. Suorituskykyä voidaan kuitenkin vielä parantaa, Mäkinen jutteli rallin päätteeksi.

Turkissa moni WRC-kuski sortui virheisiin, mutta Tänakin ja Latvalan tasaisuus palkittiin ruhtinaallisesti.

– Pojat tekivät huippusuorituksen, kun ei yhtään mokaa tullut koko kisan aikana. Siellä kuitenkin tuli iso nippu keskeytyksiä. Kaikki ne olivat kovista olosuhteista huolimatta jossain muotoa itse aiheutettuja, Mäkinen muistutti.

Kaksoisvoitto nosti Toyotan valmistajien MM-sarjassa kärkeen viiden pisteen erolla ennen Hyundaita.

– Nyt on ihan kaikki vielä mahdollista. Mestaruuksien suhteen meillä on hieno tilanne. Meillä on hyvä kuskikolmikko, joka taistelee varmasti isoista pisteistä kaikissa kolmessa jäljellä olevassa kisassa.

– Sen voin kuitenkin vannoa, että loppukauden ralleista tulee äärettömän kovia. Silloin kun ajetaan mestaruudesta, niin siinä on joka miehellä kaikki pelissä.