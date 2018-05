Mäkisen tiimin ralli meni kuorolauluksi – Latvala: "Suoraan sanottuna nyt on paska putki menossa"

Toyotan rallitalli lähti kovin tavoittein Portugalin MM-ralliin. Kisasta kehkeytyi kuitenkin heti alkumetreillä Tommi Mäkisen tiimille murhenäytelmä.

Edellisessä kisassa Argentiinassa voittoa juhlinut Ott Tänak keskeytti perjantain avauspätkällä osuttuaan keskelle tietä nousseeseen kiveen. Seuraavalla erikoiskokeella tien varteen pysähtyi Jari-Matti Latvala.

– Tämä on erittäin suuri pettymys koko tallille. Odotukset olivat niin korkealla. Kuskeilla oli kova itseluottamus, mutta sitten heti kaksi miestä laulukuoroon. Tällaista se välillä on, Toyota Gazoo Racingin urheilutoimenjohtaja Kaj Lindström totesi.

– Näissä tilanteissa pitää aina miettiä, mikä on keskeytyksen syynä. Me katsomme tarkasti tilanteet läpi ja mietimme, voidaanko autoa muuttamalla tilannetta parantaa. Paljon on meillä kotiläksyjä.

Tänak ei voi jatkaa kisaa lauantaina, joten virolainen koki mestaruustaistossa pahan takaiskun.

Latvalalla iso itsetutkiskelun paikka

Latvalalle kertyi jo kolmas perättäinen keskeytys. Tuurilainen myönsi, että edessä on ison analyysin paikka. Joko mies itse ajaa liian aggressiivisesti tai sitten auton kestävyyttä varten pitää tehdä rajusti töitä.

– On tämä kova pettymys, mutta helpompi tämä oli ottaa vastaan kuin Argentiinassa. Suoraan sanottuna nyt on paska putki menossa. En miesmuistiin ole näin hankalaa jaksoa ajanut, Latvala sanoi STT:lle.

– Ajan kyllä rajusti, mutta ei meillä viime vuonna tällaisia ongelmia ollut. Autoon on tehty muutoksia ja on saatu lisää nopeutta. Nyt pitää tutkia, onko tietyissä asioissa menty rajan yli vai pitääkö ajamista muuttaa.

Kuuden erikoiskokeen jälkeen Portugalin rallia johtaa Hyundain Thierry Neuville ennen Fordin Elfyn Evansia ja Hyundain Dani Sordoa.

Suomalaisista mukana ovat Toyotan Esapekka Lappi ja Fordin Teemu Suninen. Molemmat kuskit ovat kuuden parhaan joukossa. Kärkikuskeista perjantaina keskeytti myös puolustava maailmanmestari Fordin Sebastien Ogier.