Mänttävilppulalainen Jyllätys yllätti Teivossa, kuskina tuttu jämsäläinen – näin ravattiin lähtö lähdöltä

Mänttä-Vilppulasta viikon Toto75-raveihin Tampereelle matkustanut Jyllätys osoittautui suomenhevosten kovimmassa sarjassa parhaimmaksi.

Kahdeksanvuotiaan ruunan suoritus palkittiin 7000 eurolla. Sen valmennuksesta vastaa Heidi Ahonen, joka on myös toinen omistaja.

Jämsäläinen Juha-Pekka Ahonen oli totuttuun tapaan ohjaksissa.

Jyllätyksen voitto oli pelaajille yllätys.

- Ehkä se ei kauhea yllätys ollut minulle, mutta se oli, että pääsimme niin hyvin matkaan, Juha-Pekka Ahonen kommentoi.

Jyllätys starttasi 2100 metrin tasoituksessa perusmatkalta, mistä pääsi kolmanteen pariin ulos. Se kiersi ns. kolmannen puolikkaan aikana keulahevosen kupeelle.

- Pakko oli lähteä yrittämään, sillä vahvuus on tämän paras valtti.

Tuntui, että homma sujuu johtavan rinnalta helposti, mutta aika tiukoille meni. Hevonen jäi itse odottelemaan, eikä kyllä ollut väsynyt.

Se ei arvannut vastata ulkoa tuleville ollenkaan.

- Jyllätys jää nyt tauolle, sillä se ei ole tällä hetkellä ihan parhaimmillaan. Ruunalla on ajettu kymmenen kuukautta yhtä soittoa kilpaa, Juha-Pekka Ahonen päätti.

TOTO75 LÄHTÖ LÄHDÖLTÄ:

Lähtö 1, nro 8 Virin Vihtori: Kiri maalisuoralla ulkoratoja pitkin oikein vahvasti. -Enhän mie, kun minulla on hevonen ollut kunnossa, mutta juoksut eivät ole aina onnistuneet, Raineri Puikkonen totesi, kun udeltiin, oliko hän voitosta yllättynyt. Kymmenenneksi pelatuin, 1,60 %.

Rivin arvo 25,80 euroa.

Lähtö 2, nro 3 Cyrius d´Ariane: Hallitsi 3100 metrin tasoitusta keulapaikalta. -Tyylikkäästi voitti, Tapio Perttunen vahvisti. Eniten pelattu, 53,25 %. Rivin arvo 34,20 euroa.

Lähtö 3, nro 11 Beat Of Love: Aloitti tammoille rajatussa sarjassa kirinsä etukaarteessa toisesta parista ulkoa. -Vaikka hevonen on nyt tavallaan mennyt hyvin, ei aina oikein tiedä, millainen huumori sillä on lopussa, Hannu Torvinen kuvaili. Eniten pelattu, 46,21 %. Rivin arvo 69,30 euroa.

Lähtö 4, nro 8 Sakarin: Työntyi niukasti parhaimmaksi. -Se meni helposti ohi, mutta jäi vähän jarruttelemaan, joten toinen meinasi päästä uudestaan edelle, Jarmo Saarela kertasi. Viidenneksi pelatuin, 8,76 %.

Rivin arvo 271,80 euroa.

Lähtö 5, nro 9 Shadow Of Brisbane: Juoksi toisella radalla neljäntenä.

-Ruuna ei välttämättä tuntunut niin hyvältä kuin yleensä, mutta tsemppasi taas kerran ykköseksi, Olli Koivunen ruoti. Kohteiden pelatuin, 68,17 %. Rivin arvo 320,50 euroa.

Lähtö 6, nro 4 Jyllätys: Aloitti nousunsa etusuoralla kolmannesta parista ulkoa. -Helpotti, kun pääsimme johtavan rinnalle, Juha-Pekka Ahonen sanoi. Kuudenneksi pelatuin, 4,84 %. Rivin arvo 1359,30 euroa.

Lähtö 7, nro 8 Wilhelm Halm: Eteni 2600 metrin ryhmässä viimeisen takasuoran aikana kolmannesta parista ulkoa kärkeen saakka. -Loppu oli sitten vaan laskettelua, Ari Moilanen totesi. Eniten pelattu, 30,46 %.

Rivin arvo 2138,50 euroa.