Märkä rätti Mestis-seurojen kasvoille – liigakarsintojen palauttaminen venyy

Jääkiekon Mestiksen pudotuspelit alkavat lauantaina. Tämä kevät ei ole jäämässä viimeiseksi, jolloin Mestiksen mestarille on tarjolla vain kunniaa ja osaaottava kädenpuristus Liigalta.

Huippukiekon neuvottelukunta ei ole saamassa aikaan ratkaisua uusista sarjajärjestelmistä tämän kevään aikana, joten mahdolliset liigakarsinnat pelataan aikaisintaan 2020.

Liigan ja Suomen jääkiekkoliiton kolmevuotinen sopimus päättyy kuluvan kauden jälkeen, ja Mestiksen seurat elättelivät toiveita liigakarsintojen palauttamisesta kaudelle 2018–2019.

– Sen uskallan sanoa, että kevään aikana ei tulla saamaan ratkaisua aikaan. Neuvottelut venyvät todennäköisesti kaudelle 2018–2019, ja ensimmäinen kausi uudella sopimuksella olisi 2019–2020. Tuolloin käytössä olisi uusi sarjajärjestelmä, sanoo Huippukiekon neuvottelukunnan jäsen Tuomas Haanpää.

Vaihtoehtoja useita

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummelan johtamassa Huippukiekon neuvottelukunnassa Haanpää ajaa eteenpäin Mestiksen asiaa. Hän on Mestis-seura TuTo Hockeyn ja koko sarjan puheenjohtaja.

Huippukiekon neuvottelukunnassa sarjajärjestelmät ovat yksi käsiteltävä aihepiiri.

– Mestiksessä henki on se, että muutos on saatava aikaan, sillä suljettu Liiga näivettää Mestiksen. Mestiksen suunnalta luodaan painetta, että asiat muuttuvat, Haanpää tuumii.

– Erilaisista sarjamalleista on neuvoteltu puolitoista vuotta. Mitään yksiselitteistä ratkaisua Liiga-karsintojen palauttamiseen ei vielä ole. Huippukiekon neuvottelukunnassa on käyty läpi kaikki mahdolliset sarjamallit. Niitä ovat A- ja B-liiga, usean joukkueen karsintasarja ja karsintaparit. On useita eri vaihtoehtoja, ja on vielä mahdoton sanoa, mikä tulee olemaan lopullinen, Haanpää myöntää.