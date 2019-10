MM-jääkiekon televisiointi siirtyy Viasatille vuonna 2024 – MTV yllättyi jalokiven karkaamisesta

Joka kevät suomalaiset urheiluhullut sekoittava miesten MM-jääkiekko vaihtaa näyttäjää 4,5 vuoden päästä. Kisojen televisiointi on ollut Suomessa MTV:n omistuksessa vuodesta 2012 lähtien, ja kaksi vuotta sitten yhtiö teki kuuden vuoden jatkosopimuksen. Torstaina Nordic Entertainment Group (NENT Group) kuitenkin tiedotti hankkineensa oikeudet vuosiksi 2024–28, jolloin kisoja näytetään Viasatin kanavilla sekä Viaplay-palvelussa.

Sopimus kattaa miesten MM-jääkiekon pääsarjan lisäksi myös 1. ja 2. divisioonat sekä seurajoukkueiden Mestarien liigan CHL:n. NENT Groupin Suomen osaston urheilun vastaava tuottaja Ville Klinga on innoissaan muutaman vuoden päässä siintävästä debyytistä.

– Sopimushinnoista emme kerro, mutta sen voin sanoa, että tämä on todella merkittävä oikeus. Tiedämme, kuinka iso ja merkittävä juttu MM-kisat ovat Suomessa, Klinga kertoi STT:lle.

Toukokuussa Slovakiassa Suomen kultajuhliin päättyneen MM-loppuottelun yhteenlaskettu keskikatsojamäärä oli MTV:n mukaan yli kaksi ja puoli miljoonaa, eli suurempi kuin kertaakaan aiemmin jääkiekko-ottelussa Suomessa.

MM-televisioinnin tyylistä tai formaatista Klinga ei osaa vielä sanoa. Aikaa miettimiseen riittää.

– Tämä (julkistus) on vasta lähtölaukaus, nyt on hyvin aikaa rakentaa sapluunaa. Tästä lähtee pohdinta ja suunnittelu.

Sama pätee myös siihen, millä lailla vaaditut ilmaispelit näytetään.

– Tietty osa peleistä on velvoitteiden mukaan oltava vapaasti nähtävissä. Suunnittelu lähtee käyntiin senkin osalta, Klinga sanoi.

NENT Group hankki jo keväällä Yleisradion hoteissa vielä olevat hiihtolajien mediaoikeudet. Hiihtosopimus alkaa vuonna 2021.

– Tämä uusi sopimus on yhtä tärkeä lisäys tuoteperheeseemme kuin aikaisemmin tänä vuonna julkistettu hiihto-oikeuksien siirtyminen NENT Groupille. Jääkiekon MM-kisat ovat olleet osa yhtiömme DNA:ta jo vuosia Ruotsissa, NENT Groupin toimitusjohtaja Anders Jensen totesi tiedotteessa.

"Avointa kilpailua olisi kaivattu"

Kuten hiihdossakin, NENT Groupin kiekkohankinta kattaa kaikki Pohjoismaat. MTV:n toimitusjohtaja Jarkko Nordlundin mukaan kyseessä ei ollut avoin kilpailu mediaoikeuksista, vaan Infront Sports & Media teki sopimuksen suoraan NENT:n kanssa.

– Kyseessä on iso pohjoismainen sopimus, jossa Suomikin on yhtenä osana. Tämä on sinänsä poikkeuksellista ja tuli meillekin jonkinasteisena yllätyksenä. Olemme tätä tässä nyt vähän sulatelleet, torstaiaamuna asiasta informaatiota saanut Nordlund kertoi STT:lle.

– Avointa kilpailua olisi kaivattu. Olemme pettyneitä, vaikkemme tähän itse voineetkaan vaikuttaa. Okei, teemme tätä vielä useita vuosia, ja sitten neljän vuoden aikana (2024–28) meillä on aikaa katsoa, miten vastataan.