MM-kisadebytantti Mäkinen kulkee isänsä jälkiä

Voisi luulla, ettei MM-kisojen ensikertalaisella Sakari Mäkisellä ollut lajivalinnassaan paljon sanomista, kun isä Arto Mäkinen oli ollut kahdesti vuoden lentopalloilija ja miesten maajoukkueen pitkäaikainen ykköspassari. Totuus on toinen.

– Oli minulla vapaat kädet valita. Jalkapallo ja yleisurheilu kulkivat rinnalla teinivuosiin saakka. Kun piti sitten keskittyä yhteen lajiin, lentopallo vei voiton, nuorempi Mäkinen kertoo varnalaisen hotellin terassilla.

Hän on tarinoinut jo Ylen tv-kuvausryhmälle, mutta ei häntä häiritse kerrata suurin piirtein samoja asioita uudelleen. Äänessä on toisen polven huippulentopalloilija, joka on mittaillut uransa askelmerkit tarkasti.

Mäkinen ei kolme vuotta sitten epäröinyt siirtyä peliajan perässä Vammalan Lentopallon vaihtopenkiltä tamperelaiseen Iskuun, vaikka oma isä muistetaan 1970-luvulta Vammalan Kisasta.

– Vaihtoi isäkin pelaamaan Iskuun. Ja hänestäkin tärkeintä oli, että pääsin joukkueeseen, jossa saan peliaikaa.

Belgiasta Valko-Venäjälle

Taitava Mäkinen on MM-kisoissa ollut Suomen nuorten yleispelaajien rynnäkössä. Pelipaikalle näyttää olevan jopa tunkua laadukkaista pelaajalupauksista.

Hanakasti hyökkäävä Mäkinen tottui isoon vastuuseen alle 19-vuotiaiden maajoukkueessa, jossa hän kipparoi Suomen 2013 EM-neloseksi. Aikuisten MM-peleihin sopeutuminen on käynyt yllättävänkin jouhevasti.

– Jokainen pelaaja täällä on ansainnut pelipaikkansa MM-leirityksessä. On silti pakko ymmärtää, että kun maajoukkueessa on menossa sukupolvenvaihdos, tulee vaikeampiakin hetkiä, Mäkinen muistuttaa.

Kypsää puhetta 23-vuotiaalta, viime toukokuussa maajoukkueessa debytoineelta pelaajalta. Mäkinen etenee urapolullaan päättäväisesti, sillä Rantaperkiön Iskun jälkeen hän vaihtoi Belgian liigan Aalstiin. Ensi kaudella kokemus karttuu Valko-Venäjällä, maan mestarissa Shahter Soligorskissa.

Aalst oli Belgian liigakolmonen, eikä korkeammalle oikein ollut mahdollisuuksiakaan.

– Maaseik ja Roeselare ovat Belgian kaksi suurseuraa. Niiden budjetit olivat meihin verrattuna kaksinkertaiset, toki Mestarien liigan kulut huomioiden.

Taistelu ja liike valtteina

Mäkisen ja maajoukkueen MM-matka on jo nyt ollut ikimuistoinen. Jatkopaikka 16 parhaan joukkoon ylitti odotukset yleisesti.

Tiistain Iran-alkulohkopäätöksen jälkeen Suomi jatkaa turnausta toisen kierroksen E-lohkossa Milanossa. Perjantaina vastassa on taas kerran arvokisoissa isäntämaa Italia.

– Jo Varna on ollut hieno kokemus, mutta siirtyminen Bulgariasta Italiaan on täydellinen jatke reissulle. Eikä meidän tarvitse kentällä nöyristellä Italiaa vastaan.

Lentopallomaajoukkue on Suomen koripallomaajoukkueen tavoin löytämässä omanlaisensa peli-ilmeen, oman juttunsa.

– Koska meillä ei ole kookkainta mahdollista maajoukkuetta, meillä on erittäin liikkuva ja taisteleva joukkue.