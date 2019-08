MM-kisoihin valmistautuva Liettua löylytti Suomen koripallomaajoukkueen – Susijengin pelinjohtajakandidaatit esittäytyivät

MM-kisoihin valmistautuva Liettua löylytti Suomen pistein 87–46 Espoossa pelattavassa Koripalloliiton 80-vuotisjuhlaturnauksessa, mutta MM-kisoista sivuun jäänyt Suomi tarjoili kotiyleisölle kurkistuksen tulevaisuuteen. Petteri Koposen istuessa katsomossa ja Jamar Wilsonin vaihdossa Suomen peliä johtivat 20-vuotias Andre Gustavson ja 21-vuotias Edon Maxhuni.

– Tuossa oli hyvät ehdokkaat. Hienoa, että meillä on erilaisia pelaajia, päävalmentaja Henrik Dettmann vastasi kysymykseen, olivatko tässä Suomen tulevaisuuden pelinjohtajat.

Se on kysymys, joka on ajankohtainen pian. 1980 syntyneen Teemu Rannikon ja 1988 syntyneen Petteri Koposen jälkeen Suomesta ei ole kasvanut kansainvälisen tason pelinjohtajaa. Aukkoa on paikannut amerikkalaissyntyinen Wilson, joka on viime vuosina ollut erittäin tärkeä lenkki maajoukkueelle.

Kun Koponen on käytettävissä, hän on edelleen maajoukkueen ylivoimainen ykköstakamies. Mutta seuraavien EM-kisojen aikaan Koponen on jo 33-vuotias ja Wilson 37, eikä Koponen ole päässyt pelaamaan edellisiä karsintapelejä Euroliigan ja Kansainvälisen koripalloliiton konfliktin takia.

Siksi tulevaisuuden pelinjohtajan etsintä on jo käynnistynyt. 19-vuotias Ville Tahvanainen on jo debytoinut miesten maajoukkueessa, mutta hän on jo matkustanut Yhdysvaltoihin aloittamaan yliopistouraansa Bradleyssa. Monet odottavat suuria 2003 syntyneestä Ville Tolosesta, joka Tahvanaisen tavoin on yli 190-senttinen pelinjohtaja.

"Juoni mies"

Maxhuni on Dettmannin sanoin "juoni mies", joka lopetti viime kauden jälkeen pelinsä Yhdysvaltain yliopistosarjoissa ja suuntaa ensi kaudeksi Espanjaan. Kun ensimmäistä puoliaikaa Liettuaa vastaan oli jäljellä 1.49 minuuttia, Maxhuni pääsi ensimmäisen kerran kentälle ja upotti juuri ennen puoliaikasummeria ensimmäisen heittonsa suoraan kuljetuksesta.

– Tässä on pakko tuoda energiaa kehiin. Siellä oli niin paljon hyviä pelaajia, että oli pakko yrittää saada yleisö mukaan, Maxhuni selvitti pelin jälkeen.

Kolmannen neljänneksen alussa Maxhunin ensimmäinen yritys jäi torjunnan kautta helaksi. Maxhunin heitto voi jäädä vajaaksi, mutta hänen itseluottamuksensa ei koskaan. Seuraava heitto oli vaikea taaksepäin kaatuva hyppyheitto kulmasta, ja se upposi sukkana sisään, mutta viimeisellä neljänneksellä Maxhunin kädestä lähti kaksi heittoa, jotka halkoivat vain ilmaa. Kolmentoista peliminuutin saldo oli neljä pistettä ja kaksi syöttöä.

Maxhunin puolustuspelin maine on niin hatara, että kun häneltä kysyttiin asiasta tiistaina harjoitusten jälkeen, Mikael Jantunen pilaili kaatamalla pullosta vettä haastattelua antaneen Maxhunin kenkään.

– Micke jaksaa naureskella minulle puolustuksesta, mutta kyllä se löytyy, Maxhuni lupasi.