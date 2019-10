MM-kisoista kohti Tokiota, Kirmes haluaa venyttää suomalaisten olympiasarjaa

Oskar Kirmes uskoo vahvasti, että Suomen miehet pysyvät telinevoimistelun olympiakannassa ensi vuonna Tokiossa ja saavat olympialaisiin joukkueellisen voimistelijoita Pariisin 2024 kesäkisoissa.

– Meillä on nuori ja kova joukkue. Taso on noussut koko ajan. Toivon, että olympiaputki jatkuu, Kirmes tuumasi puhelimitse kisapaikalta.

Riossa runsaat kolme vuotta sitten hän aloitti "putken" nostamalla Suomen miehet olympiatasolle 44 vuoden tauon jälkeen, ensi kertaa sitten Münchenin 1972.

Stuttgartissa meneillään olevissa MM-kisoissa on jaossa miesten olympiapaikkoja yhdeksän maan joukkueille aiemmin paikkansa varmistaneiden Japanin, Kiinan ja Venäjän seuraksi, 12 parhaalle ottelijalle ja jokaisen telineen kolmelle parhaalle voimistelijalle. Jos voimistelija saa olympiapaikan joukkuekilpailun kautta, hän ei ole enää kisaamassa henkilökohtaisista paikoista.

Karsintajärjestelmän monimutkaisuuden takia etukäteen on vaikea ennakoida, millainen MM-sija riittää Tokioon.

– Tavoite on mitali. Silloin olympiapaikka on varma, permannon taituri Emil Soravuo sanoi.

Kylmä pää täyden katsomon edessä

Soravuo, 22, voitti permantofinaalin kesäkuussa Minskin Euroopan kisoissa, mikä nosti ennestään voimistelijan luottamusta olympiapaikan saavuttamiseen MM-areenalta.

– Minskissä oli todella paljon katsojia, ja pystyin siellä kylmäpäiseen voimisteluun. Se kehitti minua henkisesti, Soravuo ennakoi ja kertoi Saksassa yleisöä riittäneen jo harjoituksiinkin.

Hän on viime aikoina jättänyt toisen bravuuritelineensä hypyn vähemmälle polvi- ja nilkkavaivojen takia. Nilkassa yksi jänne on rispaantunut rasituksen takia, mutta Soravuo on saanut sen hyvällä hoidolla kuntoon MM-areenalle.

– Kaikki keskittyminen on permannossa, keväällä maailmancupissakin menestynyt Soravuo kertoi.

Hän on aikatauluttanut kisapäivän kulun lähes minuutilleen etukäteen. Suomalaiset aloittavat maanantaina kello 13 paikallista aikaa, mutta koska Soravuo kilpailee vain yhdellä telineellä, hänellä on muista poikkeava rytmi.

– Tulen kisapaikalle noin puolitoista tuntia muita myöhemmin, Soravuo sanoi ja kertoi, ettei aio seurata muiden voimistelijoiden tasoa sunnuntaina alkavassa miesten karsintakilpailussa.

Kolme miestä kuusiottelussa

Suomen miehistä kokonaisen kuusiottelun voimistelevat Espoon Telinetaitureita edustavat Oskar Kirmes ja pikkuveli Robert Kirmes sekä Voimisteluseura Helsingin Elias Koski, joka oli Oskar Kirmeksen tavoin keväällä Puolassa kuusiottelun EM-finaalissa. Tampereen Sisun Eeli Mikkola voimistelee Stuttgartissa viisi telinettä ja Kirmesten seurakaveri Soravuo vain permannon.

– Joukkuekilpailussa saa olla mukana viisi miestä. Jokaisen telineen voi tehdä neljä miestä, ja kolmen parhaan tulos lasketaan mukaan, Kirmes kertoi.

Ottelutaituri Kirmes, 23, on Soravuon tavoin luottavainen ennen MM-kisavuoroaan. Takana on hyvä harjoituskesä, jonka aikana hän on saanut varmuutta viime vuonna vaikeutetuille sarjoille.

Kirmeksen veljekset ja Soravuo pääsivät heinä-elokuun vaihteessa harjoittelemaan Britannian maajoukkueen mukana. Oskar Kirmekselle brittien treenit ovat ennestään tuttuja, mutta nyt vahvan voimistelumaan vetoavusta pääsivät nauttimaan myös seurakaverit.

– Jos väännän kuusiottelun hyvin läpi, finaalipaikka on mahdollinen. Se on hyvä tavoite, koska en ole aiemmin päässyt MM-kisoissa 24 parhaan joukkoon.