MM-sankari Kevin Lankinen haluaa olla esikuva urheilijana – "Jos joku innostuu siinä sivussa lukemaan kirjoja ja oppimaan, niin onhan se hyvä juttu"

Kevin Lankinen ja kirjailija Hanya Yanagiharan romaani Pieni elämä. Leijonien sankarivahdin lukuharrastus on ollut jääkiekon MM-kultaan päättyneen tuhkimotarinan puhutuimpia sivujuonteita. Pelkästään pääkaupunkiseudun kirjastoissa Lankisen MM-kisoissa lukemalla romaanilla oli perjantaina liki 400 varausta.

24-vuotias maalivahti on yllättynyt harrastuksensa saamasta huomiosta.

– Varmasti löytyy muitakin jääkiekkoilijoita, jotka lukevat. En ole maailman isoin lukutoukka, ja se on vain hauska harrastus ottaa välillä illalla kirja käteen, Lankinen kertoi perjantaina entisen seuransa Helsingin IFK:n järjestämillä mitalikahveilla.

– Olen kuitenkin jääkiekkoilija ja urheilija, ja yritän näytöillä kaukalossa kannustaa nuoria poikia ja tyttöjä antamaan kaikkensa urheilussa. Uskomalla itseensä voi saavuttaa isoja juttuja, kuten nähtiin. Haluan kannustaa ihmisiä urheilijana, ja jos joku innostuu siinä sivussa lukemaan kirjoja ja oppimaan, niin onhan se hyvä juttu.

Ystävän esimerkki opastaa

Viime kauden pääosin AHL:ssä Chicagon farmijoukkue Rockfordissa pelannut Lankinen tavoittelee syksyllä paikkaa NHL-kokoonpanosta. Esimerkki tien raivaamisesta viimeiselle askelmalle pitkin NHL-organisaation portaita löytyy läheltä. Ikätoveri, entinen joukkuekaveri ja ystävä Joonas Korpisalo nousi viime kaudella lopullisesti Columbuksen maalivahdiksi etsittyään kolme vuotta paikkaansa AHL:n ja NHL:n välillä.

– Olemme olleet tosi hyviä kavereita Jokereiden B-junioreista asti ja vietämme joka kesä paljon aikaa yhdessä. On ollut kiva seurata hänen polkuaan ja vaihtaa ajatuksia, niin tietää vähän, mitä on edessä, Lankinen kertasi.

– On hyvä, että lähellä on joku sellainen, joka on käynyt läpi sen polun ja raivannut tiensä NHL:ään. Täällä Suomessa ei ehkä aina ymmärretä, miten kova sarja AHL on ja kuinka kovaa pelipaikoista kilpaillaan.

Fysiikkaharjoittelu kesällä keskiössä

Kesällä Lankinen saa rauhoittua, eikä lähtöä Yhdysvaltoihin ole vielä tarvinnut miettiä. Jääharjoittelun hän suunnittelee aloittavansa vasta syksyllä.

– Kausi venyi aika pitkälle, joten nyt on kiva hengähtää ja harjoitella rauhassa Suomessa. Vielä ei ole ollut puhetta, milloin lähden harjoitusleirille.

Kesän Lankinen harjoittelee fysiikkavalmentaja Ari Räsäsen ryhmässä. Räsäsellä on ollut iso rooli Lankisen kesäharjoittelussa jo kahden vuoden ajan, sekä 2017 Lankisen kuntouttaessa polvivammaansa.

– Parin muun NHL-pelaajan kanssa harjoitellaan koko kesä intensiivisesti ryhmässä. Odotan jo, että päästään taas hommiin.

Vielä Lankinen ei tiennyt, milloin hänen päivänsä MM-pokaalin kanssa koittaa. Yksi aktiviteetti juhlapäivälle on kuitenkin jo lukittu.

– Varmaan kerran joutuu vielä viemään "Pojan" saunaan, maalivahti virnisti.