MM-takaa-ajopäivänä harvinaista herkkua: viisi suomalaista kisaamassa, Mäkäräinen ladulle 12:ntena

Ampumahiihdon MM-kilpailuissa Ruotsin Östersundissa kilpaillaan tänään takaa-ajot, joihin lähdetään pikakilpailun tulosten perusteella. Suomalaisia tänään nähdään MM-takaa-ajolle harvinaisen paljon, sillä naisten kisassa on kaksi suomalaista ja miesten koitoksessa peräti kolme.

– Mietin tuossa, milloin on ollut takaa-ajossa näin monta urheilijaa eli naisissa kaksi ja miehissä kolme... ja tuo määrä on kyllä yksi isoimmista määristä vuosiin, päävalmentaja Jonne Kähkönen aprikoi eilisen miesten pikakisan jälkeen.

Suomalaisviisikosta parhaassa asemassa on tietysti kukapa muukaan kuin Kaisa Mäkäräinen, joka starttaa naisten kisaan 12:ntena. Eroa sprinttivoittajana ladulle ensimmäisenä lähtevään Slovakian Anastasija Kuzminaan on 34 sekuntia. Norjan Ingrid Landmark Tandrevoldiin Mäkäräisellä on startissa matkaa 24 sekuntia ja sprinttipronssimitalistiin, Saksan Laura Dahlmeieriin 21 sekuntia.

Mäkäräisen viimeisenä täydentämässä kärkitusinassa piisaa lajin huippunaisia, muun muassa italialaishirmu Dorothea Wierer. Hän lähtee sekunti ennen Mäkäräistä. Ja kuten takaa-ajossa aina, kaikki on mahdollista.

– Resepti on kaikille ihan sama: ei jäädä miettimään sprinttiä, vaan mennään tekemään kärsivällisesti ja päättäväisesti töitä, hiihtokierros ja ampumapaikka kerrallaan. Ladulla voi olla isojakin letkoja, ja niitä pitää hyödyntää. Ja penkalle tullessa pitää tehdä vain kylmän viileästi sitä omaa osaamistaan, päävalmentaja Kähkönen ohjeistaa Mäkäräistä ja muuta suomalaisporukkaa pursuit-kisan saloihin.

Naisten kisaan starttaa Mäkäräisen lisäksi myös Venla Lehtonen sijalla 45. Hän lähtee kaksi minuuttia ja seitsemän sekuntia kärki-Kuzminan jälkeen.

Bö hakee kolmatta kultaa

Miesten takaa-ajokisaan lähtevät Olli Hiidensalo (sprintin 25:s), Tero Seppälä (35:s) ja Tuomas Grönman (37:s). Kärjessä ladulle ampaisee kisoissa jo kaksi kultaa voittanut Norjan Johannes Thingnes Bö. Hiidensalolla on Bön kyytiin eroa 1.35, Seppälällä 1.56 ja Grönmanilla 1.58.

– Nyt yritetään sitten samaa kuin EM:ssä, ja nyt ei ole edes niin monta sijaa noustavana, pari viikkoa sitten EM-ampumahiihdossa Valko-Venäjällä takaa-ajossa peräti 42 sijaa sijalle 14 kohentanut Seppälä myhäili tavoitteitaan MM-takaa-ajoon eilisen sprintin jälkeen.

Naisten kisa alkaa kello 14.45 ja miesten kisa kello 17.30 Suomen aikaa.