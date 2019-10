MTV yllättyi MM-jääkiekon menettämisestä: "Avointa kilpailua olisi kaivattu"

Jääkiekon MM-kisojen televisiointi on ollut Suomessa MTV:n omistuksessa vuodesta 2012 lähtien, ja kaksi vuotta sitten yhtiö teki haluttuun lajiin kuuden vuoden jatkosopimuksen. Tänään sitten Nordic Entertainment Group (NENT Group) tiedotti hankkineensa oikeudet vuosiksi 2024–28, jolloin kisoja näytetään Viasatin kanavilla sekä Viaplay-palvelussa.

NENT Groupin hankinta kattaa kaikki Pohjoismaat. MTV:n toimitusjohtaja Jarkko Nordlundin mukaan kyseessä ei ollut avoin kilpailu mediaoikeuksista, vaan Infront Sports & Media teki sopimuksen suoraan NENT:n kanssa.

– Kyseessä on iso pohjoismainen sopimus, jossa Suomikin on yhtenä osana. Tämä on sinänsä poikkeuksellista, ja tuli meillekin jonkinasteisena yllätyksenä. Ollaan tätä tässä nyt vähän sulateltu, tänä aamuna asiasta informaatiota saanut Nordlund kertoo STT:lle.

– Avointa kilpailua olisi kaivattu. Olemme pettyneitä, vaikkemme tähän itse voineetkaan vaikuttaa. Okei, teemme tätä vielä useita vuosia, ja sitten neljän vuoden aikana (2024–28) meillä on aikaa katsoa, miten vastataan.