Maailman paraskin joutuu töihin, kun urheilu-ura päättyy – Mika Kohonen kertoo tulevaisuuden suunnitelmistaan

Monelle urheilijalle ammattilaisuran loppuminen on sen verran suuri muutos, että se voi suistaa koko elämän raiteiltaan. Viisi kertaa maailman parhaaksi salibandyn pelaajaksi valittu Mika Kohonen, 41, on nyt tämän elämänmuutoksen kynnyksellä ja sanoo suunnitelleensa tavalliseen palkkatyöhön siirtymistä jo pitkän aikaa. Siirtymistä aikuisuuteen, kuten hän asian itse ilmaisee.

– Ammattipelaajalla koko elämä täyttyy omasta lajista. Kun ura loppuu, on suuri vaara pudota tyhjän päälle, jos aina on tähdännyt vain seuraavaan suoritukseen tai pelikauteen. Kannattaa muistaa, että elämässä riittää mielekkäitä haasteita urheilu-uran päättymisenkin jälkeen, Kohonen sanoo.

Kohonen kannustaa omaa uraansa pohtivia nuoria unelmoimaan rohkeasti. Unelmista sekä elämään ja uraan liittyvistä suunnitelmista hän puhuu myös Rekry, työelämä ja koulutus 2019 -messuilla otsikolla ”Maailman parhaan salibandypelaajan tarina”.

– Jos urheilu on lähellä sydäntä, kannattaa elää sen mukaan. On silti oivallettava, että jossain vaiheessa urheilu-ura loppuu ja pohdittava, mitä elämässä on sen jälkeen. Sekin kannattaa muistaa, että unelmien toteuttaminen vaatii valtavasti töitä, eikä kukaan takaa sitä, etteikö elämässä tulisi eteen vastoinkäymisiä, Kohonen huomauttaa.

Kohonen asuu tällä hetkellä Vaajakoskella, sillä hän pelaa kauden 2018–19 Happeessa. Suunnitelmissa on, että kausi on ammattilaispelaajana viimeinen.

– Ammattilaisen ura oli unelmani jo 7-vuotiaana, kun aloitin salibandyn pelaamisen. Näin myöhemmin voi vain ihmetellä, miten nopeasti aika on mennyt ja miten hyvin kaikista vastoinkäymisistäkin on selvitty.

Kohonen on työharjoittelussa Smile Henkilöstöpalveluissa ja opiskelee myynnin ja markkinoinnin ammattitutkintoa.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen opinnot alkoivat viime syksynä, ja ammattitutkinnon hän saa valmiiksi keväällä.

– Opinnot ovat tärkeä osa valmistautumista urheilu-uran jälkeiseen elämään. Sen jälkeen, kun kirjoitin ylioppilaaksi Vaajakosken lukiosta vuonna 1994, ei elämässä ole ollut muuta kuin salibandya.

Kohosen päivät ovat tiiviitä. Oppisopimuskoulutukseen kuuluu Smilen hr-harjoittelun lisäksi kotitehtäviä, lopun ajan vie salibandy.

– Vaimo ja lapset asuvat edelleen Uppsalassa, koska pelasin toistakymmentä vuotta Ruotsissa. On hyväkin, että päivät Jyväskylässä ovat tiiviitä – ei tarvitse ikävöidä perhettä niin paljon. Viimeksi olin perheen luona joulun aikaan.

Liiketalouteen ja markkinointiin liittyvät opinnot sopivat Kohosen mukaan hyvin hänen elämäntilanteeseensa ja täydentävät ammattilaisuran aikana saatuja kokemuksia.

– Ammattiurheiluja on myös tuotemerkki, jonka on neuvoteltava sponsoreiden kanssa ja tehtävä markkinointiin liittyviä suunnitelmia ja sopimuksia. Se maailma on tullut vuosien aikana tutuksi, ja nyt ammattitutkinnon kautta saan lisää valmiuksia markkinointiin ja liiketoimintaan.

Kohonen aikoo perustaa pelaajauran lopetettuaan oman yrityksen, jonka kautta hän tekee salibandyyn liittyvää konsultointia ja luentoja.

– Salibandy on jossain muodossa mukana elämässäni myös jatkossa, hän uskoo.

Kohonen sanoo, että Smilessa työskentely on saanut hänet kiinnostumaan myös henkilöstöpalvelualasta.

– Olen saanut tehdä monipuolisesti erilaisia tehtäviä. Olen ollut mukana myynti- ja asiakaspalavereissa, profiloinut työnhakijoita sekä tehnyt laskutusta.

Urheilu-uran aikana eteen tulleet onnistumiset ja epäonnistumiset ovat Kohosen mukaan valmentaneet tulevaa työelämää varten.

– Hankalin tilanne oli, kun lääkäri kesken kauden 2008–09 kysyi, lopetanko heti vai kauden jälkeen, Kohonen muistelee.

Polven nivelrikko ei kuitenkaan heti hidastanut Kohosta, vaan hän jatkoi sisun ja särkylääkkeiden voimin. Kipu ja unettomat yöt kuitenkin polttivat loppuun ja Kohonen sairastui lopulta masennukseen.

– Vuonna 2014 oli pakko pitää tauko pelaamisessa ja hakea apua solmutilanteeseen lääkäriltä ja urheilupsykologilta. Näin myöhemmin ajatellen uskon, että elämään kuuluvat niin hyvät kuin huonot kokemukset ja niistä kaikista voi oppia uutta. Monipuoliset elämänkokemukset ovat hyödyksi myös tämän päivän hektisessä työelämässä.

Kohonen sanoo elävänsä upeaa elämänvaihetta. Suunnitelmissa on, että Kohoset asuvat jatkossakin Ruotsissa, jossa on Cecilia-vaimon työ sekä 14- ja 9-vuotiaiden poikien koulut ja kaverit.

