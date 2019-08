Maailmankiertuetta tahkoava ammattilaispari jyräsi odotetusti beach volleyn Suomen mestaruuteen – "Aina kun SM-mitaleista pelataan, niin on kiva olla mukana"

Beach volleyn SM -finaalien miesten turnaus huipentui lauantai-iltana Jyväskylän Lutakossa odotetulla tavalla. Maailmankiertuetta tahkoava Suomen ykköspari Jyrki Nurminen / Santeri Sirén voitti toisen peräkkäisen Suomen mestaruutensa. Finaalissa kaatui veljespari Miro Määttänen / Marko Määttänen lukemin 2–0 (21–16, 21–14). SM-pronssille pelasi kaksikko Pekka Piippo / Harri Suonikko.

Nurminen ja Sirén sijoitettiin turnauskaaviossa suoraan välierävaiheeseen. Heillä on kotimaan kentillä käytännössä ainoastaan hävittävää, mutta he nauttivat silti SM-kisojen tunnelmasta.

– Aina kun SM-mitaleista pelataan, niin on kiva olla mukana. Paljon on tuttuja katsomossa ja hieno tapahtuma on rakennettu, Nurminen kehui.

Maailmanrankingissa Suomen mestarit ovat tällä hetkellä sijalla 75. Nurmisella ja Sirénillä on menossa toinen yhteinen kausi.

– Ei mikään maailman paras suoritus, mutta ei huonoinkaan. Semmoinen ihan ok kausi. Viime vuonna pelattiin mun mielestä hyvin. Siitä ei olla sitä yhtä steppiä ylemmäs päästy tällä kaudella, Sirén arvioi kaksikon peliesityksiä.

Olympiapaikan saavuttaminen Tokion ensi vuoden kisoihin on heille vielä mahdollista, vaikka karsinta on kova. Olympiaturnaukseen pääsee vain 24 paria.

– Ranking-pisteillä se paikka on hyvin kaukana. Me ollaan kuitenkin edelleen mukana maanosakarsinnassa. Pelasimme seuraavalle kierrokselle, joka on edessä ensi vuoden toukokuussa. Sitä kautta pääsee yksi pari Euroopasta kisoihin, Sirén selosti.

Beach volleyn SM-finaalit käynnistyivät lauantain osalta naisten turnauksella. Ainoa finaaleihin selviytynyt jyväskyläläispari Emma Tenhunen / Oona Ojala oli kentällä heti päivän ensimmäisessä neljännesvälieräottelussa. Heidän osaltaan finaaliturnaus päättyi tappioon, kun Minna Kauria–Kojo / Taru Saastamoinen oli parempi eräluvuin 2–0 (21–17, 21–15). Tenhusen, 20, ja Ojalan, 18, ilmeet olivat heti ottelun jälkeen pettyneet, mutta tärkein tavoite kuitenkin toteutui. He pääsivät pelaamaan kahdeksan parhaan parin finaaliturnaukseen.

– Tehtiin tänään tosi paljon virheitä. Ja vastustaja pelasi silleen, että he eivät tehneet juuri ollenkaan virheitä. He olivat paljon kokeneempia, Ojala kommentoi.

– Kausi on mennyt kokonaisuutena hyvin. Tavoite tuli täytettyä, mutta nälkä kasvaa syödessä, Tenhunen jatkoi.

Parit sijoitettiin SM-finaalien turnauskaavioon ranking-sijoituksen perusteella siten, että parhaat parit pääsivät suoraan neljän parhaan joukkoon. Tenhunen ja Ojala sijoitettiin ensimmäiselle kierrokselle.

– Se on oikein. Parhaat pelaajat saavat hyödyn siitä, että ovat pelanneet aiemmin hyvin, Tenhunen sanoi.

Tenhunen ja Ojala jättivät lentopallon kokonaan pari vuotta sitten ja päättivät panostaa tosissaan beach volleyyn. Paria valmentaa entinen huippupelaaja Emilia Nyström. Tulevaksi talveksi kaksikko suuntaa Helsinkiin opintojen pariin. Tenhunen aloittaa fysioterapeutin opinnot ja Ojala menee Mäkelänrinteen urheilulukioon.

– Voidaan panostaa biitsiin ihan täysillä ja päästään treenaamaan yhdessä siellä, Ojala iloitsi.

SM-finaaliturnaus päättyy sunnuntaina naisten mitalipeleihin. Jyväskylästä kotoisin oleva Anna Rantala on sijoitettu parinsa Ida Sinisalon kanssa suoraan välieriin. Myös maailmankiertueelta tuttu huippupari Riikka Lehtonen / Niina Ahtiainen aloittaa välieristä. Toinen maajoukkuepari Anniina Parkkinen / Taru Lahti-Liukkonen jätti SM-finaalit väliin Parkkisen selkävaivojen vuoksi.