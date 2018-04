Maailmanmestari voitotta kolmen F1-kisan jälkeen – Kiina "katastrofi" Hamiltonille

Lewis Hamiltonilla on vaikeaa. Formula ykkösten hallitseva maailmanmestari on toki MM-pisteissä toisena kolmen kisan jälkeen, mutta sijat 2, 3 ja 4 eivät ole voittamaan tottuneelle supertähdelle riittäviä.

– Jälleen yksi vaikea päivä. Lauantai ja sunnuntai tuntuivat katastrofilta. Vauhtia on uupunut ja auton kanssa oli vaikeaa, Hamilton tilitti tallinsa tiedotteessa sijoituttuaan neljänneksi Kiinan gp:ssä.

– Olemme alisuorittaneet, mutta en lannistu. Meillä on kova taisto vielä edessä.

Vaikka Hamilton otti kahdeksalla pisteellä kiinni MM-kärki Sebastian Vetteliä, takaa hänen tuntumaansa nousivat Kiinassa toiseksi ajanut tallitoveri Valtteri Bottas ja päivän voittaja, Red Bullin Daniel Ricciardo.

– Minun on päästävä takaisin normaalille tasolleni, ennen kuin menetän lisää arvokkaita pisteitä. Olisi tämä voinut olla pahempaakin, (Vettelin kärkisijoilta torpannut) Max Verstappen teki minulle pisteiden kannalta palveluksen, mutta kyllä tämä viikonloppu on parasta unohtaa. Nyt on tehtävä kovasti töitä ymmärtääksemme sen, miksi meillä on ollut vaikeaa. Ja aloittaa sitten nousu takaisin terävimpään kärkeen.