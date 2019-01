Maajoukkuekapteeni kunnioittaa Riku Riskiä: "Hän pakotti meidät kyseenalaistamaan itsemme"

Suomen jalkapallomaajoukkueen talvileiri Qatarissa keräsi arvostelua maassa järjestettävään vuoden 2022 MM-turnaukseen liittyvien ihmisoikeusrikkomusten takia. Kritiikki äityi, kun HJK:n hyökkääjä Riku Riski kertoi Helsingin Sanomille kieltäytyneensä leiristä eettisten syiden takia.

Riski kertoi haluavansa pitää kiinni arvoistaan, ja rohkea päätös keräsi kiitosta, ihailua ja paljon myös kansainvälistä huomiota. Maajoukkueen kapteeni Tim Sparv kiittelee myös Riskiä avoimessa viestissään lauantaina Twitter-tilillään.

– Teen kunniaa Riku Riskille hänen arvoistaan ja rohkeudestaan. Hän pakotti meidät kaikki kyseenalaistamaan itsemme ja motiivimme olla Qatarin kaltaisessa maassa, Sparv kirjoittaa.

– Ollakseni rehellinen, en tiedä, voisinko tehdä samoin (kuin Riski). Se ei tarkoita, että minulla olisi eri mielipiteet kuin Rikulla, päinvastoin: olen hänen kanssaan samaa mieltä. Mutta toivon, että ihmiset voisivat huomioida myös sen, että pelaaminen Suomelle merkitsee meille pelaajille paljon. On mahdotonta kuvailla, kuinka ylpeä olen maani kipparoimisesta ja minulle olisi erittäin vaikeaa sanoa ei maajoukkuekutsulle. Ja luulen, että moni joukkuetovereistani ajattelee samoin.

– Me pelaajat tiedämme hyvin, että olimme maassa jossa on vikansa. Homoseksuaalisuus on laitonta, Qatarin MM-isännyys on herättänyt kiistaa, siirtotyöläisiä ei kohdella reilusti ja sananvapaus on rajoitettua. Emme tue tuollaista, tietenkään emme.

"Yritän aina nostaa esille aiheita, jotka ovat minulle tärkeitä"

Sparvin mukaan ammattijalkapalloilijalla on mahdollisuus vaikuttaa.

– Yritän aina nostaa esille aiheita jotka ovat minulle tärkeitä, kuten rasismin ja syrjinnän vastustaminen ja työnteko kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.

Ja vaikka urheilupuoli jäikin poliittisemman keskustelun varjoon, Sparv muistuttaa, että leiri toi muun muassa tärkeitä ensiesiintymisiä nuorille pelaajille.

– Pelkästään urheilulliselta kantilta katsoen leiri täytti tehtävänsä. Leiri on nyt ohi, enkä tiedä mitä tapahtuu (Huuhkajien seuraavalla talvileirillä) ensi tammikuussa. Olen varma, että Palloliitto käy läpi kaikki vaihtoehdot ennen päätöstä ensi vuoden leiristä.

– Maailmassa on isompiakin asioita kuin jalkapallopelien voittaminen. Tiedän sen. Mutta syvällä sisimmässäni olen vain ihminen, joka yrittää tehdä työnsä mahdollisimman hyvin.

– Kiitos ymmärryksestä!