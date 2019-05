Maajoukkuepelaaja Yasmine Madsen Pihtiputaan LiigaPlokin hakkuriksi

26 A-maaottelua pelannut Yasmine Madsen, 19, on tehnyt sopimuksen lentopallon naisten Mestaruusliigassa pelaavan LiigaPlokin kanssa. 182-senttisen Madsenin pelipaikka on hakkurin tontti, jolla hän on keskitorjujan paikan lisäksi pelannut.

Madsen pelasi viime kesänä Suomen maajoukkueen kokoonpanossa, kun se selvitti tiensä EM-lopputurnaukseen. Polvivamma viime syksynä vei hänet koko liigakauden kestävälle kuntoutusjaksolle.

– Kuntoutus on mennyt odotetussa aikataulussa ja olen tehnyt todella paljon töitä kuluneen kauden aikana, jotta olisin huippukunnossa seuraavan kauden alussa, Madsen kertoo.

– Olen motivoitunut liittymään LiigaPlokiin, sillä uskon saavani tukea ja oppia uuteen rooliini hakkurina. Tiedän, että tekniikkavalmennus tulee olemaan erinomaista. Myös tuleva joukkue on varmasti mielenkiintoinen, varsinkin kun mukana on maajoukkueesta ja seurajoukkueesta tuttu Salla Karhu.

LiigaPlokin päävalmentaja Alessandro Lodi on mielissään seuran hankinnasta.

– Se, että LiigaPloki houkuttelee nyt vahvoja pelaajia, tarkoittaa, että filosofiamme toimii. Pyydämme pelaajia tulemaan ja näytämme heille tarkalleen mitä voimme tehdä heidän hyväkseen. Se ei ole vain sanoja, voimme todistaa sen. Pitkästä kuntoutumisesta ja hakkurin rooliin siirtymisestä johtuen Yasmine tarvitsee aikaa. Hänen saapumisensa on hyvä uutinen ja vahva viesti. LiigaPlokin tavoitteet kasvavat, Lodi puntaroi LiigaPlokin tiedotteessa.