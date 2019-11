Maajoukkuepelaaja kritisoi voimakkaasti Zlatan Ibrahimovicia – ruotsalaistähden patsasta tärveltiin

Ruotsalaisen jalkapallon supertähden Zlatan Ibrahimovicin peliliike on herättänyt vahvoja tunteita Ruotsissa. Ruotsalaismedia uutisoi keskiviikkona, että Malmö FF:n kasvatti Ibrahimovic osti merkittävän osuuden tukholmalaisesta Hammarbystä, joka on Malmön suurimpia kilpailijoita Ruotsin jalkapalloliigassa.

Ruotsin jalkapallomaajoukkueen puolustajaa Pontus Janssonia Zlatanin päätös sapetti, ja keskiviikosta tuli puolustajalle sysimusta. Jansson on Zlatanin tavoin aloittanut jalkapallouransa Malmössä.

– Tämä on ollut todella paska päivä. Heräsin ja näin uutisen Hammarbystä ja Zlatanista ja mietin "Mitä helvettiä tämä on?". Se oli erityinen tunne. Zlatanin ei pitäisi olla siellä, Hammarbyssä. Se on väärin, Brentfordissa pelaava Jansson, 28, tilitti Aftonbladetille.

– Minulle Zlatan on ollut esikuva pienestä pitäen. Nyt hän on menettänyt suuren osan siitä. Tämä on ikävää, Zlatan oli yksi Malmön pojista.

Zlatanin talon ovea ja patsasta töhrittiin

Torstaiaamuna Aftonbladet uutisoi vandaaleiden iskeneen Zlatanin kotitaloon Tukholmassa. Talon puiseen oveen oli maalattu teksti "Juudas" ja oven eteen oli tuotu kyltti, jossa oli Malmön logo ja tekstiä.

– Vaurioista on tehty ilmoitus ja alustava tutkinta on aloitettu. Olemme myös takavarikoineet kyltin, esitutkintajohtaja Bengt Dahnell sanoi Aftonbladetille.

Aftonbladetin mukaan poliisi harkitsee talon valvomista tapahtuneen jälkeen.

Malmön stadionin edustalla olevaan Zlatanin patsaaseen oli tehty jo eilen ilkivaltaa. Aftonbladetin mukaan Malmön kannattaja Tomas Ruzic perusti jopa aloitteen patsaan poistamiseksi stadionin edestä.

Patsaskeskusteluun kantaa otti myös puolustaja Jansson, joka nousi puhumaan Malmön toisen hyökkääjälegendan, edelleen seurassa pelaavan Markus Rosenbergin, puolesta.

– Hänen olisi pitänyt saada se (patsas) ennen Zlatania. Se, mitä Rosenberg on tehnyt Malmölle, ei kukaan ole tehnyt aikaisemmin eikä kukaan voi enää tehdä.