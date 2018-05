Maaliahne Kane Englannin MM-joukkueen kapteeniksi

Tottenhamin hyökkääjä Harry Kane on Englannin jalkapallomaajoukkueen kapteeni kesäkuussa käynnistyvissä MM-kilpailuissa, Englannin jalkapalloliitto ilmoitti tiistaina. Manageri Gareth Southgaten valmennusjakson aikana Englannilla ei ole ollut vakituista kapteenia, mutta Venäjällä pelattaviin MM-kilpailuihin tehtävään nimettiin Kane.

– Se on hämmästyttävä kunnia. Haaveilin aikanaan Englannin edustamisesta, ja kapteenius on vielä vähän enemmän, Kane kertoi.

Kane, 24, on tehnyt 12 maalia 23 maaottelussaan. Hän on kuulunut viime kaudet Englannin Valioliigan pelätyimpien viimeistelijöiden joukkoon. Kauden 2017–2018 aikana hän on tehnyt Tottenhamille ja maajoukkueelle 45 maalia 52 ottelussa. Hän ei kuitenkaan pystynyt nappaamaan kolmatta peräkkäistä Valioliigan parhaan maalintekijän titteliä vaan sen vei Liverpoolin Mohamed Salah.