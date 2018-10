Maalikamerakuvaa ei tarvittu: kyvykäs mutta kuuma Liisan Tulilintu oli poikkeuksellisen ylivoimainen Killerillä

Tasoerot ravilähdöissä ovat nykyään pieniä ja usein voittajan selvittämiseen tarvitaan maalikamerakuvia. Perjantai-iltana Killerin raveissa Harri Kotilaisen ajama ja valmentama Liisan Tulilintu esitteli poikkeuksellista ylivoimaa. 7-vuotias tamma ei jäänyt odottelemaan vastustajia, vaan paahtoi kärjessä tasaisen kovaa koko matkan ja säilytti johtomarginaalin loppuun saakka noin viidessäkymmenessä metrissä.

Meneväisenä tapauksena tunnettu Liisan Tulilintu määräsi vauhdinjaon itse.

– Onhan se hevosta kuluttava tapa juosta noin lujaa ilman tarvetta, Kotilainen summasi.

– Toivotaan, että hevosen luonne tasoittuu iän myötä. Joitakin varustejuttuja voidaan vielä myöhemmin kokeilla. Jos se saa heti lähdössä mennä toisen takana, se voi rauhoittuakin, mutta yksin juostessaan se jää painamaan päälle.

Kotilainen on valmentanut ylivoimavoittajaa Äänekoskella viime huhtikuusta saakka.

– Lahjoiltaan se on ihan Suomen kärkitammoja, valmentaja korosti.

– Sillä on vielä vähän startteja ja ikää. Ajetaan nyt muutama lähtö tänä vuonna jos kelit ovat hyvät ja aletaan sitten valmistautua ensi vuoteen. Ajetaan peruskuntoa kotona, mutta mitään puolen vuoden kilpailutaukoa ei sentään pidetä.

Maaninkalaisen Ossi Nurmosen valmennettavat hakivat Killeriltä kaksi voittoa, kun sekä Roberto Diver että Pam Hallover voittivat lähtönsä. Ossin poika, omaa valmennustoimintaa Vääksyssä harjoittava Iikka Nurmonen ajoi molempia. Erityisesti ylivoimavoiton juossut Pam Hallover on Nurmosen perheelle tärkeä hevonen, sillä sen emä Hallo Pamela oli heidän elämänsä parhaita hevosia ja ehti jättää vain yhden varsan eli juuri Pam Halloverin ennen kuolemaansa.

Keskisuomalaisvoittajia olivat monté- eli raviratsastuslähdön voittanut Antti Ojanperän valmentama ja Nelly-Janiika Korpikosken ratsastama Boys Going In, suomenhevoslähdön vienyt Liukon Vili sekä jo kolmannen peräkkäisen Killerin-voittonsa ravannut Winds Of Change.