Kärppien hyökkääjä Mika Pyörälän 3–0-ylivoimamaali KooKoota vastaan ei ollut elämää suurempi osuma, mutta tilastoja tarkastelemalla maali oli merkityksellinen.

Maali oli Pyörälän liigauran 162:s, joten hän nousi kaikkien aikojen tilastoissa ohi neljästä lajilegendasta. Juha Rantasila, Raimo Helminen, Pekka Tirkkonen ja Ville Peltonen jäivät SM-liigaurillaan 161 maalin miehiksi.

– Siinä on kovia pelimiehiä, mutta vaikea sitä vielä on miettiä. Ehkä sen aika on myöhemmin, viimeistä sopimuskauttaan pelaava Pyörälä sanoi.

Bernistä täksi kaudeksi Kärppiin palannut Pyörälä on muodostanut tehokkaan ketjun nuorten Aleksi Heponiemen ja Rasmus Kuparin kanssa. 37-vuotias Pyörälä on takonut 24 pelissä pisteet 11+12=23.

– Kukkosen Lassen kanssa puimme yhtenä iltana Heponiemen peliä. Hänestä tulee mieleen Viuhkolan Jari. Hän osaa imeä pelaajat itseensä ja rytmittää syötöt kohdalleen, Pyörälä sanoi.

Kolmanteen erään KooKoon maalille luisteli debytantti Oskari Salminen. Hän joutui antautumaan Pyörälän ylivoimaohjauksen edessä. Tällä kertaa Pyörälä ohitti maalitilastoissa Juhani Walleniuksen ja Jorma Sevonin.

KooKoon maalipyssy Malte Strömwall kavensi loppuluvuiksi 6-1.