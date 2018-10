Maalitykki Teemu Pukki sivussa kahdesta kolmeen viikkoon

Suomen jalkapallomaajoukkueen ja Norwichin hyökkääjä Teemu Pukki on tositoimista sivussa kahdesta kolmeen viikkoon. Norwichin päävalmentaja Daniel Farke kertoi seuran kotisivuilla, että Pukki kärsii takareisivammasta.

Pukki loukkaantui maanantaina Kansojen liigan ottelussa Kreikkaa vastaan.

– Olimme hänen kanssaan niin varovaisia harjoituksissa ennen maaottelutaukoa. Siksi hän pystyi aloittamaan niin monta ottelua ja tekemään maaleja, Farke sanoi.

Pukki oli ennen loukkaantumistaan vahvassa vireessä sekä Norwichissa että maajoukkueessa.

– On aina suuri kunnia edustaa maataan, mutta rasitus on kova. Teemu on tärkeä pelaaja Suomelle, ja he halusivat epätoivoisesti peluuttaa häntä. Minulla ei ole tästä loukkaantumisesta valittamista, Farke sanoi.

Suomi kohtaa Kansojen liigassa Kreikan 15. marraskuuta vieraissa ja Unkarin 18. marraskuuta vieraissa.