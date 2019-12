Maalivireessä oleva Teemu Pulkkinen vaihtaa seuraa KHL:ssä

Alkukauden Minskin Dinamossa pelannut Teemu Pulkkinen siirtyy jääkiekon KHL:ssä Moskovan Dinamoon. Moskovalaisseura kertoi kotisivuillaan maksavansa Minskin Dinamolle suomalaishyökkääjästä siirtokorvauksen.

Pulkkinen, 27, on pelannut hyvän kauden ja taistelee KHL:n maalikuninkuudesta. Hän on kerännyt 33 pelaamassaan ottelussa tehopisteet 17+10. Maalipörssissä Pulkkinen on kolmantena ja pistepörssissä sijalla 20.

Pitkään Pohjois-Amerikassa pelannut Pulkkinen siirtyi Dinamo Minskiin heinäkuussa 2018. Hän on kerännyt KHL:ssä 83 ottelussa pisteet 32+24.

Moskovan Dinamo on KHL:n länsilohkossa kolmantena ja Minskin Dinamo 11:ntenä. Moskovalaisseurassa pelaa suomalaisista myös puolustaja Juuso Hietanen.