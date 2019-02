Maastohiihtomaajoukkueen kokenein mieshiihtäjä Matti Heikkinen: "Pitkä kilpailukielto lisäisi pelotetta"

Maastohiihtomaajoukkueen kokenein mieshiihtäjä Matti Heikkinen uskoo, että paras keino suitsia kiellettyjen aineiden käyttöä hiihdossa ovat tuntuvat kilpailukiellot. Nykysäännöillä ensimmäisestä rikkeestä saa kahden vuoden pannan.

– Pelote on kova, mutta aina löytyy ihmisiä, jotka joka elämän osa-alueella kokeilevat rajoja ja menevät rajojen yli. Säännöillä pitää rajoittaa tätä enemmän, ja ruveta jakamaan neljän vuoden kilpailukieltoja.

– Kun suljetaan urheilusta pidemmäksi aikaa pois, se lisää pelotetta, Heikkinen sanoi torstaina viestijoukkueen mediatilaisuudessa Seefeldissä.

Heikkisen mielestä dopingsääntöjen noudattaminen on oikeusturvakysymys puhtaille ja sääntöjä noudattaville urheilijoille.

"Mikään ei enää yllätä"

Keskiviikko toi Seefeldin MM-kisoihin lisää dramatiikkaa, kun poliisiratsia paljasti Itävallassa ja Saksassa kansainvälisen dopingringin. Itävallan ja Saksan viranomaisten yhteisoperaatio iski yhdeksässä paikassa ja johti yhdeksän henkilön pidätykseen. Heistä viisi on Seefeldissä kiinni otettuja urheilijoita. Poliisi kertoi, että yksi epäillyistä napattiin kesken verensiirron neula suonessa kiinni.

Pidätetyistä urheilijoista kaksi on Itävallasta, kaksi Virosta ja yksi Kazakstanista. Nimetyt hiihtäjät ovat itävaltalaiset Dominik Baldauf ja Max Hauke, virolaiset Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärv ja Kazakstanin kaksinkertainen MM-pronssimitalisti Aleksei Poltoranin.

– Olen omalla urallani seurannut mediasta jo monenlaista dopingiin liittyen. Kun viimeisin keissi oli, sanoin jo silloin, että minua ei yllätä mikään, Heikkinen sanoi ja viittasi kahteen viime vuosien norjalaistapaukseen. Keskiviikon mestari Martin Johnsrud Sundby sai kahden kuukauden kilpailukiellon astmalääkkeen käytöstä, Therese Johaug 18 kuukauden pannan anabolisista steroideista.

MM-kisojen kotimaassa Itävallassa dopingin käyttö on rikoslaissa kriminalisoitu.

– Doping on täällä rikosasia, ja lain puitteissa doping on rikollista toimintaa. Minun roolini on hiihtäjää, eikä minulla ole kompetenssia sanoa paljon enempää, Heikkinen totesi.