ManU ja Liverpool jäivät tasapeliin – molemmille loukkaantumishuolia

Manchester United ja Liverpool jäivät maalittomaan tasatulokseen jalkapallon Englannin Valioliigassa. Vaikka vierasvoittoa ei tullut, nousi Liverpool Valioliigan kärkeen pisteellä ohi Manchester Cityn.

Sunnuntain toisessa ottelussa Arsenal kaatoi kotonaan Southamptonin 2–0 ja nousi pisteellä ManUn ohi neljänneksi.

ManUn ja Liverpoolin väliselle ottelulle löivät leimansa loukkaantumiset, sillä kotijoukkue joutui käyttämään kaikki vaihtonsa jo avauspuoliajalla. Myös Liverpoolin tärkeä Roberto Firmino tuli ensimmäisellä puoliajalla vaihtoon loukkaantumisen takia.

Manchesteriläisten loukkaantumiskierre alkoi 21. minuutilla, kun Andreas Pereira korvasi Ander Herreran. Vain neljä minuuttia myöhemmin Juan Mata tuli vaihtoon ja Jesse Lingard hänen tilalleen. Siinäkään ei ollut tarpeeksi, sillä avausjakson lopussa Alexis Sanchez korvasi loukkaantuneen Lingardin.

Arsenalin ja Southamptonin kohtaamisessa maalit nähtiin jo ottelun alussa. Alexandre Lacazette vei kotijoukkueen läheltä johtoon kuudennella peliminuutilla. Kun ottelua oli takana 17 minuuttia, Henrikh Mkhitarjan laukoi 2–0-lukemat.

Liverpool piti vastustajaansa enemmän palloa, mutta sillä oli suuria vaikeuksia löytää aukkoja kotijoukkueen puolustuksesta. Toisaalta myös ManUn huippupaikat jäivät vähiin.

Liverpool on kerännyt 27 ottelustaan 66 pistettä, kun Cityllä on piste ja Tottenhamilla kuusi pistettä vähemmän. Arsenalin ero kärkeen on 13 ja ManUn 14 pistettä.