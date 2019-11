ManU ja Wolverhampton voittoihin – Valioliigassa vielä herkkupala jäljellä

Jalkapallon Englannin Valioliigan päivän pelit avattiin kahdella iltapäivän ottelulla, ja voittoihin niissä pelasivat Manchester United ja Wolverhampton. Valioliigapäivä huipentuu kello 18.30 alkaneeseen kärkiotteluun Liverpool–Manchester City.

Manchester United palasi edellisviikonlopun Bournemouth-tappion jälkeen voittokantaan Valioliigassa, kun Manchesterissa vieraillut Brighton kukistui 3–1. Ratkaisevat maalit nähtiin parin minuutin sisään avausjaksolla, kun Andreas Pereira osui ManU:lle 17. minuutilla ja Davy Pröpperin oma maali 19. minuutilla sinetöivät kotijoukkueen karkumatkan. Brightonin Lewis Dunk kavensi 64. minuutilla, mutta vain pari minuuttia myöhemmin Marcus Rashford iski loppuluvut 3–1.

United on koonnut 12 pelistään 16 pistettä ja on sarjassa seitsemäntenä, korkeimmalla sijallaan sitten syyskuun. Myös Wolverhamptonilla on 16 pistettä, kun keskisen Englannin derbypelissä kukistui Aston Villa 2–1. Ruben Neves vei Wolvesin johtoon avauspuoliajan lopulla ja Raul Jimenez iski 2–0, Villalle lohdutusmaalin teki loppuhetkillä Trezeguet.

Voitto oli Wolverhamptonille ensimmäinen Aston Villasta pääsarjassa sitten kevään 1978.