ManU taipui sarjajumbolle – City nappasi Englannin Valioliigan mestaruuden

Manchester City on voittanut jalkapallon Englannin Valioliigan mestaruuden. Mestaruus varmistui tänään, kun Cityn paikallisvastustaja Manchester United kärsi 0–1-yllätystappion kotonaan liigassa viimeisenä olevalle West Bromwichille.

Ainoan maalin viimeisteli Jay Rodriguez ottelun 73. minuutilla. Vieraiden voitto oli sensaatio, sillä West Bromwich oli pystynyt keräämään edellisistä kymmenestä ottelustaan vain yhden tasapelipisteen.

Sarjajumbo West Bromwichia voitto helpotti, mutta vain vähän. Matkaa ensimmäiseen säilyjään Swanseaan on yhdeksän pistettä, ja lisäksi Swansealla on yksi ottelu West Bromwichia vähemmän pelattuna.

Cityn ja ManUn ero sarjataulukossa on viisi kierrosta ennen kauden loppua 16 pistettä, joten Manchesterin punapaidat eivät saa enää sinipaitoja kiinni.

Vielä viime viikonloppuna Cityn varmalta näyttäneet mestaruusjuhlat siirtyivät, kun ManU nousi joukkueiden kohtaamisessa vieraskentällä kahden maalin takaa voittoon. Lauantaina City kaatoi liigan myöhäispelissä vieraissa Tottenhamin 3–1 ja kartutti pistepottiaan jälleen kolmella.

Englannin liigan ykköstila on Citylle historian viides. Viimeksi seura juhli sarjan voittajana kauden 2013–2014 päätteeksi.

Tällä kertaa Cityn johdatti ykköseksi espanjalaisluotsi Pep Guardiola , jolle liigamestaruus valmentajana on uran seitsemäs. Espanjan liigan Guardiola on valloittanut Barcelonan kanssa kolmesti, samoin Saksan Bundesliigan Bayern Münchenin peräsimessä kolmesti.

Pysti on Citylle kauden toinen, sillä joukkue saavutti Englannin liigacupin mestaruuden helmikuussa kaatamalla finaalissa Arsenalin 3–0.

Arsenal kompastui Newcastlessa – Benitez uskoo joukkueensa olevan kuivilla

Newcastle nappasi 2–1-kotivoiton jalkapallon Englannin Valioliigan sunnuntaipäivän avauskamppailussa. Vieraat siirtyivät ottelussa 1–0-johtoon Alexandre Lacazetten maalilla, mutta Ayoze Perezin ja Matt Ritchien osumat turvasivat Newcastlelle kolme pistettä.

Newcastlen kevätvire on ollut kohdillaan, sillä joukkue on voittanut neljä peräkkäistä liigakamppailuaan. Ryhmä on sarjassa nyt kymmenentenä 41 pisteellä.

– Uskon, että olemme sillä pistemäärällä turvassa (putoamiselta). Tämä on massiivinen saavutus pelaajille, kaupungille ja faneille. Haluan onnitella kaikkia, Newcastle-luotsi Rafael Benitez hykerteli BBC:lle.

Kuudentena oleva Arsenal saa taistella loppukauden ajan tiukasti, ettei ainoastaan kaksi pistettä perässä oleva Burnley hurauta kalkkiviivoilla ohi. Kuudes sija on arvokas, sillä se tietää paikkaa ensi kaudeksi Eurooppa-liigan karsintoihin.