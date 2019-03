Manchester City kaatoi Fulhamin ja nousi sarjakärkeen

Manchester City kukisti Fulhamin vieraissa 2–0 ja nousi jalkapallon Englannin Valioliigan kärkeen. Cityllä on koossa 77 pistettä, kun Liverpool on pisteen päässä. Molemmat ovat pelanneet 31 ottelua.

Fulhamia vastaan City otti komennon kenttätapahtumista avausminuutilta lähtien. Bernardo Silva vei vierasjoukkueen viidennellä minuutilla johtoon komealla laukauksella. Jatkoa seurasi 27. peliminuutilla, kun Sergio Agüero nosti pallon taidolla takaylänurkkaan.

Tällä kaudella 19 liigaosumaa tehnyt Agüero johtaa maalipörssiä.

Ottelusta kertoo paljon, että Valioliigan tilastojen mukaan laukaukset maalia kohti menivät Citylle 7–0 ja laukaukset ylipäätään 24–5. Cityn pallonhallintaprosentti oli peräti 65,4.

Surkean ottelun pelanneen Fulhamin tilanne sarjan tyvipäässä on erittäin synkkä. Joukkue on 19. sijalla ja jäänyt viimeisellä säilyjän paikalla olevasta Burnleysta 13 pistettä. Fulham on pelannut ottelun Burnleyta enemmän.

Citylle lauantain ainoa huolenaihe on, että Agüero otettiin ilmeisesti loukkaantumisen takia vaihtoon jo 57. minuutilla.

Valioliigassa pelataan myöhemmin tänään kamppailut Brighton–Southampton, Burnley–Wolverhampton, Crystal Palace–Huddersfield, Leicester–Bournemouth, Manchester United–Watford ja West Ham–Everton.