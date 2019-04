Manchester City kukisti jalkapallon Englannin Valioliigassa vieraissa Burnleyn 1–0 ja palasi sarjakärkeen. City pyöritti peliä ja hallitsi, mutta Sergio Agüeron 63. minuutilla tekemä maali jäi ottelun ainoaksi.

Burnleyn Matthew Lowton pääsi purkamaan pallon Agüeron laukauksen jälkeen, mutta peliväline oli käynyt hiuksenhienosti maalissa.

City johtaa Valioliigaa pisteen erolla Liverpooliin, kun molemmilla on liigakautta kaksi ottelua jäljellä.

Sunnuntain päiväpelissä Leicester kuritti Arsenalia peräti 3–0. Vierasjoukkueen tuska alkoi, kun kaksi keltaista korttia kerännyt Ainsley Maitland-Niles lensi suihkuun 36. minuutilla.

Toisella puoliajalla Leicester viimeisteli kolme maalia. Youri Tielemans puski kotijoukkueen johtoon 59. minuutilla, ja ottelun lopussa Jamie Vardy teki kaksi maalia. Vardyn osumista ensimmäinen syntyi päällä ja jälkimmäinen maalin edestä käytännössä tyhjiin.

Arsenalille tappio oli paha takaisku taistelussa sijoittumisesta neljän joukkoon. Arsenal on viidentenä pisteen päässä Chelseasta, joka kohtaa myöhemmin tänään vieraissa Manchester Unitedin. Voitolla myös Manchester United ohittaisi Arsenalin.

Arsenalin vire on ollut viime aikoina kateissa, sillä joukkue on hävinnyt viidestä viime liigapelistään neljä. Lontoolaisjoukkueella on sarjakautta jäljellä kaksi ottelua. Sijoittuminen neljän parhaan joukkoon olisi erittäin tärkeää, sillä se toisi ensi kaudeksi paikan Mestarien liigassa.