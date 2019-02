Manchester City takoi Chelsean verkkoon neljä maalia 25 minuutissa

Se oli ajoittain kuin miehet vastaan pojat, tai ammattilaiset vastaan amatöörit. Manchester Cityn 6–0-kotivoitto Chelseasta aiheutti lontoolaissinisille suurimman tappion sitten kevään 1991, ja nosti Manchesterin taivaansiniset jälleen jalkapallon Englannin Valioliigan kärkeen.

Vaikka Cityn hurjuus tiedetäänkin, oli esitys varsinkin avauspuoliajalla huima. Chelsean nöyryytyksen avasi Raheem Sterling 4. minuutilla, ja Sergio Agüero jatkoi 13. ja 19. minuutilla. Ilkay Gündogan täydensi 25. minuutilla huiman parinkymmenen minuutin ja neljän maalin hurlumhein.

Toisella puoliajalla Agüero kruunasi päivänsä hattutemppuun rangaistuspotkulla ja Sterling tyrmäsi illan toisellaan taululle 6–0. Jopa enempäänkin oli saumoja niin Cityllä kuin Agüerollakin, joka sähelsi avopaikan avauspuoliajalla ja sai pallon maalipuihin toisella jaksolla. Silti argentiinalaiskärjestä tuli ennätysmies: uran 11:s hattutemppu Valioliigassa jakaa kaikkien aikojen hattutemppukärkipaikkaa Alan Shearerin kanssa liigan historiatilastossa.

– Pitää jatkaa samalla tahdilla, mutta voitot ovat tärkeimmät, edellisenä sunnuntaina Arsenalia kolmella maalilla kurittanut hurjavireinen Agüero tiivisti Sky Sportsille.

Tottenham pysyi kärkikaksikon tuntumassa

Cityllä sekä Bournemouthin lauantaina voittaneella Liverpoolilla on 65 pistettä, mutta Cityn maaliero on reilusti parempi. Liverpoolilla on toki ottelu vähemmän pelattuna.

Sarjakolmonen Tottenham on kaksikosta viiden pisteen päässä, sillä se kaatoi sunnuntaina kotipelissään Leicesterin 3–1. Tottenhamin kolumbialaistoppari Davinson Sanchez teki avausmaalinsa Spurs-urallaan ja muut maalarit kotijoukkueelle olivat Christian Eriksen ja Son Heung-min.

Voitosta huolimatta Tottenhamin päävalmentaja Mauricio Pochettino oli nyreissään. Leicester-peli oli siirretty tv-käskyllä sunnuntaille, ja kun Tottenham pelaa Mestarien liigan pudotuspeliavauksen Dortmundia vastaan keskiviikkona, on saksalaisvastuksella 24 tuntia enemmän toipumisaikaa tuohon tärkeään peliin.

– Olen niin pettynyt ja häpeissäni tuosta. Hyväksyisin asian, jos Dortmundkin olisi pelannut tänään, mutta nyt joudumme peliin massiiviselta takamatkalta. En ymmärrä tuollaista, Pochettino murisi.