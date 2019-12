Maple Leafsin voittosarja kasvoi kuuteen Nylanderin onnekkaalla jatkoaikamaalilla

Toronto Maple Leafs pidensi voittosarjansa NHL-jääkiekossa kuuteen otteluun nujertamalla New Jersey Devilsin jatkoajalla 5–4. Ratkaisumaali merkittiin William Nylanderille, joka menetti kiekon lavastaan Devilsin maalin edustalla, ja New Jerseyn puolustaja Damon Severson lapioi kiekon omaan maaliin.

– Se oli vaaraton tilanne, mutta siirsin kiekon vahingossa kohti maalivahtia, eikä hän tietenkään odottanut sitä. Yritin vain suojata kiekkoa, ja siirtää sen vaarattomalle alueelle. Löin sen vahingossa meidän omaan verkkoomme, Severson selvitti NHL:n nettisivuilla.

Kasperi Kapanen teki Toronton 3–2-maalin, joka oli hänen yhdeksäs osumansa tällä kaudella. Devilsin Sami Vatanen puolestaan nappasi syöttöpisteen New Jerseyn 2–2-tasoitusmaalista, jonka teki Nikita Gusev.

Toronton tulokashyökkääjä Ilja Mikhejev sai oikeaan ranteeseensa syvän viillon Devilsin Jack Hughesin luistimesta.

– Hän on sairaalassa, ja hänellä on syvä viilto. Hän viettää yön New Jerseyssä, Maple Leafsin valmentaja Sheldon Keafe tiedotti.

Rinne joutui vaihtoon

Nashvillen maalivahti Pekka Rinne sai luistella vaihtoon ja tehdä tilaa Juuse Sarokselle, kun Pittsburgh Penguins oli siirtynyt ensimmäisessä erässä 3–1-johtoon Predatorsin kotikaukalossa. Rinne torjui kolme kuudesta laukauksesta, ja Alex Gachenyukin 2–1-osuma ja Teddy Bluegerin 3–1-maali upposivat hänen taakseen 34 sekunnin välein.

Saros torjui 17 laukausta ja päästi kaksi maalia, ja ottelu päättyi Penguinsin 5–2-voittoon.

– Tämä oli herätyskellon soitto. Meidän täytyy olla parempia. He tekivät useimmat maaleistaan aivan meidän maalivahtiemme edestä. Maalivahdit eivät voineet mitään. Meidän pitää puolustaa paremmin, Nashvillen kapteeni Roman Josi sanoi NHL:n nettisivuilla.

Josin viiden ottelun maalisarja katkesi tähän tappioon.

Penguinsin puolustaja Juuso Riikola laukoi NHL-uransa kolmannella maalilla joukkueensa 5–1-johtoon toisen erän lopulla. Hän kirjautti myös syöttöpisteen Dominik Simonin iskemään ottelun avausmaaliin.