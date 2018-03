Marcel Hirscher on yhä alppicupin valtias

Itävaltalaisen Marcel Hirscherin valtakausi alppihiihdon maailmancupissa jatkuu. Hirscher, 29, varmisti sunnuntaina kokonaiskilpailun voiton seitsemättä kertaa peräjälkeen.

– Täysin hullua. Viime kesänä mietin lopettamista, mutta tästä kaudesta tuli urani paras, Hirscher sanoi.

Kauden toiseksi viimeisen pujottelun voitto Slovenian Kranjska Gorassa toi Hirscherille samalla pujottelucupin mestaruuden.