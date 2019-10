Maria Huntington pääsee irti ottelussa

Maria Huntington aloittaa tänään kaksipäiväisen kisaurakkansa yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailuissa Dohassa. Naisten 7-ottelun ensimmäisenä päivänä kilpaillaan 100 metrin aitajuoksussa, korkeushypyssä, kuulantyönnössä ja 200 metrin juoksussa.

Ottelu alkaa aidoilla kello 17.00, ja ensimmäinen päivä päättyy 200 metriin kello 22.35.

Radalla on tänään kaksi suomalaista, sillä Sara Kuivisto starttaa kello 17.35 alkueriin 1 500 metrillä. Kuivisto karsiutui kisojen avauspäivänä jatkosta 800 metrin alkuerissä.

Huntington varmisti MM-paikkansa ottelemalla Kalevan kisoissa ennätyspisteensä 6 339.

– Kalevan kisojen ottelu oli hyvä muttei täydellinen. Juoksut olivat aika hyviä, mutta hypyissä ja myös heitoissa jäi hampaankoloon, Huntington kertoi mediatilaisuudessaan maanantaina.

Huntington kertoi, että ottelussa on hänelle täyden kaasun lajeja ja lajeja, joissa pitää olla erityisen huolellinen.

– Tekniset lajit korkeus, kuula ja keihäs vaativat eniten keskittymistä. Muut ovat sellaisia, että tehdään vain täysillä, Huntington paljasti.

Kuula on avauspäivän mörkö

Samalla Huntington kävi ottelun läpi laji lajilta Dohan oloissa.

– Aidoissa Dohan olosuhteet ovat erityisen hyvät, nollatuulet ja nopea rata. Korkeudessa tulee tulosta, jos sen saa teknisesti sujumaan, Huntington kertoi.

Huntingtonin aitajuoksuennätys on 13,09 Lappeenrannan ennätysottelusta. Korkeudessa hän on ylittänyt 185, joten odotettavissa on vahva startti MM-otteluun.

Kuulantyönnössä on vaikeampaa.

– Kuulassa ei toivottavasti tule hirveästi takapakkia.

Huntingtonin ennätys on 12,72 toukokuulta.

Päivän päätteeksi Huntington pääsee taas parempaan vauhtiin.

– 200 metriä kulki Kalevan kisoissa tosi hyvin, toivottavasti nyt samalla lailla.

Aika Lappeenrannassa oli 24,29.

Loppuilta menee ottelijoilta loppuverryttelyyn ja energiavaraston tankkaukseen. Sitten pitäisi simahtaa mahdollisimman pian uneen.

Kilpailun toinen päivä alkaa pituushypyllä, tällä kertaa poikkeuksellisen myöhään eli kello 18.15.

Valmentaja puuttuu vain tuttuun pulmaan

Huntingtonin tukena Dohassa häärää kokenut valmentaja Matti Liimatainen. Häntä tarvitaan näyttämään askelmerkkejä ja antamaan tarvittaessa neuvoja.

– Maria ei tarvitse tsemppiä, Liimatainen kertoi roolistaan.

– Tekniikkavirheisiin voin puuttua, jos ne ovat sellaisia, joista on puhuttu aiemmin. Mitään uutta ei voi ottaa esiin, ettei tule väärinkäsityksiä.

Liimataisella oli ohje myös itselleen.

– Kilpailutilanteessa ei saa olla liian pikkutarkka.

Ottelussa urheilijan ja valmentajan on nähtävä koko ajan kokonaisuus meneillään olevan lajin rinnalla.

Vilkkaan kilpailupäivän ohjelmassa ovat myös miesten kymmenottelu, miesten moukarinheitto, naisten 200 metriä ja miesten 110 metrin aitajuoksu.