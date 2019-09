Erittäin alavireisesti jääkiekon KHL-kauden aloittanut Jokerit sai shokkihoitoa vierasottelussaan Minskissä, kun paikallinen kiekkoylpeys Dinamo kylvetti helsinkiläisjoukkueen maalein 5–0.

Dinamossa pelaava Jokeri-kasvatti Teemu Pulkkinen oli tehokkaalla pelipäällä ja onnistui ohittamaan Jokeri-maalivahti Janis Kalninsin kahdesti.

Jokereiden kone on yskinyt alkukaudella pahasti, ja joukkue on KHL:n länsilohkossa toiseksi viimeisenä. Joukkue on kerännyt kauden seitsemästä ottelustaan vain viisi pistettä.

– Meillä on tällainen vaihe menossa, että katsellaan ja ihmetellään ja vähän pelataan sinne päin. Välillä annetaan todella helppoja maaleja. Mutta ei auta selittelyt, vaan aika paljon pitää katsoa peiliin koko joukkueen valmennusta myöten. Tähän ei auta kuin kova työnteko, mutta touhu on kyllä ollut vähän hengetöntä, päävalmentaja Lauri Marjamäki suomi Jokereiden verkkosivuilla.

Marjamäen suojatit kohtaavat seuraavaksi maanantaina Lokomotiv Jaroslavlin.