Markkanen jäi yhdeksään pisteeseen: "Odotan itseltäni enemmän"

Viikonlopun voitto Detroit Pistonsista ei saanut jatkoa, kun Chicago Bullsin vastustaja koveni koripallon NBA:ssa. Itälohkon kakkosjoukkue Boston Celtics palautti Bullsin tappiotahtiin 113–101-voitolla.

Chicago on voittanut 14 ottelua ja hävinnyt 27. Se on itälohkossa kymmenentenä, ja haaveet pudotuspeleistä uhkaavat karata. Kevään huipennukseen pääsee lohkojen kahdeksan parasta. Itälohkon kahdeksantena oleva Brooklyn Nets on voittanut 18 ottelua ja hävinnyt 20.

Bostonissa Lauri Markkasen rooli jäi vähäiseksi. Hän heitti vain yhdeksän pistettä ja otti kuusi levypalloa. Markkasen kolmen pisteen heittoyrityksistä koriin ei uponnut yksikään.

Markkanen aloitti ottelun vaisusti, heitti avopaikoista ohi eikä tuntunut olevan kotonaan Bullsin pelitaktiikan kanssa.

– Odotan itseltäni enemmän. Jos pelaisin korkeammalla tasolla, todennäköisesti meillä olisi enemmän voittoja, Markkanen sanoi NBC:lle.

Edellisessä Boston-kohtaamisessa 4. tammikuuta Markkanen loukkasi vasemman nilkkansa. Sen jälkeen hänen pelaamistaan on arvuuteltu ottelu ottelulta, mutta toistaiseksi Markkanen on ollut kokoonpanossa kauden kaikissa otteluissa.

Pisteet lämmittävät

Markkanen arvioi, että hänen on vain sopeuduttava joukkueensa uudistuneeseen pelitapaan.

– Voin olla parempi levypalloissa ja juosta enemmän. Minun on löydettävä vastaukset omasta pelistäni, Markkanen sanoi.

Bostonia vastaan Markkanen pelasi 25.20 minuuttia ja istui pitkät tovit myös vaihtopenkillä.

– Penkillä jäähtyy, mutta kyllä siitä selviää. 22-vuotiaana sitä lämpenee, kun saa tehtyä pisteitä, Markkanen sanoi.

Bostonissa kotijoukkue Celtics kiri alun 8–8-tasatilanteesta 16–8-johtoon, eikä enää päästänyt vieraitaan lähelle. Parhaimmillaan Celticsin johto oli 18 pistettä.

Chicagolaisista kovimmat pisteet keräsi tuttuun tapaan Zach LaVine, joka pussitti 30 pistettä. Celtics oli joukkueena tasaisempi, sillä kuusi pelaajaa heitti kaksinumeroiset pisteluvut. Ykkösmies oli 21 pisteellään Jayson Tatum.