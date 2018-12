Markkanen kahmi 14 levypalloa Chicagon vierasvoitossa

Lauri Markkasen Chicago Bulls jatkaa hyvää loppuvuoden virettään koripallon NBA:ssa. Bulls kukisti Washington Wizardsin vieraissa 101–92 ja on nyt voittanut kolme viimeisistä neljästä ottelustaan.

Markkanen teki 14 pistettä ja kahmi 14 levypalloa. Hän rikkoi 10 levypallon rajan kolmatta kertaa tällä kaudella ja jäi vain yhden levypallon päähän kauden parhaasta noteerauksestaan. Ensimmäistä kertaa tällä kaudella suomalainen kirjautti levypalloja yhtä paljon kuin pisteitä.

Heittojen osalta Markkasella ei ollut huippuilta, 15 pelitilanneheitosta viisi upposi sisään. Kolmosia upposi viidellä yrityksellä vain yksi.

Bullsin paras pistemies oli 24 pisteellä Zach LaVine. Markkasta enemmän pisteitä teki myös Wendell Carter jr. (17). Kaikkiaan kuusi Bulls-pelaajaa ylsi kaksinumeroisille pistelukemille. Washingtonin pelaajista Bradley Beal teki peräti 34 pistettä.

– Yritämme oppia, milloin kannattaa hyökätä ja olla aggressiivinen, LaVine sanoi Chicago Tribunen mukaan ja muistutti, että maksimoidakseen joukkueen menestyksen Bullsin lahjakkaiden pelaajien täytyy välillä tinkiä omista tilastolukemistaan.

– Täytyy tehdä pieniä uhrauksia siellä täällä. Mutta me olemme oppimassa voittamaan.

Ottelu eteni pääosin erittäin tasaisena. Washington käväisi johdossa vielä kolmannen neljänneksen loppupuolella, mutta sen jälkeen Chicago kaappasi johtoaseman eikä enää luopunut siitä.

Chicago on itälohkossa sijalla 13. Vaikka joukkue on surkean alkukauden jälkeen parantanut hieman otteitaan, on matkaa pudotuspeliviivaan edelleen roimasti.

Myös Washington on pudotuspeliviivan huonommalla puolella sijalla 11.