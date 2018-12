Markkanen nakutti yli 30 pistettä toisessa ottelussa perättäin – "Jaloissani on enemmän potkua"

Lauri Markkanen on jälleen ollut huippuiskussa koripallon NBA:ssa. Markkanen upotti 31 pistettä ja oli joukkueensa ylivoimaisesti paras pistemies, kun Chicago haki 112–92-vierasvoiton Clevelandista.

Markkanen teki edellisessä ottelussa Orlandoa vastaan 32 pistettä, joten hän on nyt ensimmäistä kertaa NBA-urallaan yltänyt kahdessa perättäisessä ottelussa yli 30 pisteen.

Yhteensä 30 pisteen ylitys on Markkasen NBA-uran neljäs. Hänen ottelukohtainen ennätyksensä, 33 pistettä, on viime kaudelta.

Markkanen kirjautti Clevelandia vastaan myös neljä levypalloa ja kolme korisyöttöä. Hänen 18 pelitilanneheitostaan 11 meni sisään. Kolmosia Markkanen upotti viisi.

– Olen pääsemässä takaisin kuntoon. En väsy niin nopeasti. Sitä kautta minulla on jaloissa enemmän potkua, kun heitän. Se auttaa pelaamistani, kuun vaihteessa kentille loukkaantumisen jälkeen palannut Markkanen sanoi Chicago Tribunen mukaan.

Chicagon päävalmentaja Jim Boylen mukaan Markkasen viimeaikainen kehittyminen on ollut helposti havaittavissa.

– Viimeisen 10 päivän aikana hän on oppinut jotakin siitä, miten kontrolloida voimaansa ja energiaansa. Hänen kaltaisensa lahjakkuuden täytyy tehdä se, ja hän on tehnyt sen, Boyle sanoi.

Chicago viimein voittoputkessa

Markkanen kehui myös joukkuetoveriaan Kris Dunnia, joka teki Clevelandissa 17 pistettä ja antoi syötön Markkasen ottelun viimeisen koriin. Dunn palasi kentille kaksi viikkoa sitten oltuaan seitsemän viikkoa sivussa loukkaantumisen takia.

– Teemme yhdessä töitä joka päivä. Puhumme toisillemme, tunnemme toisemme hyvin. Luulin että hänellä olisi ollut vaikeampaa tuollaisen loukkaantumisen jälkeen, mutta hän on pärjännyt hienosti, suomalainen sanoi.

Clevelandin paras pistemies oli Larry Nance jr. 20 pisteellä. Cavaliers johti ottelun puolivälissä viidellä pisteellä, mutta Chicago repäisi ratkaisevan karkumatkan kolmannella neljänneksellä.

Chicago voitti nyt ensimmäistä kertaa tällä kaudella kaksi ottelua putkeen. Bullsin kausi on ollut vaikea, mutta nyt sillä on kolme voittoa viimeisistä viidestä ottelustaan. Chicago on itälohkossa sijalla 13, Cleveland jatkaa itälohkon ja koko NBA:n hännänhuippuna.