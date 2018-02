Markkanen pääsi taas paremmin pisteiden makuun

Chicago Bullsin Lauri Markkanen pääsi paremmin pisteiden makuun kahden vaisumman ottelun jälkeen koripalloliiga NBA:ssa. Markkanen pussitti 19 pistettä maanantain ja tiistain välisenä yönä Suomen aikaa, kun Chicago Bulls taipui vierasparketilla Brooklyn Netsille 87–104.

Pisteiden lisäksi Markkanen poimi hyppysiinsä kuusi levypalloa.

Reilut puoli tuntia peliaikaa saanut suomalaispelaaja linkosi kahdeksan heittoa sisään 18:sta ja yhden kolmesta kolmen pisteen heitostaan.

– Joukkuekaverit antoivat palloja ensimmäisellä puoliajalla hyviin paikkoihin, Markkanen kehui Chicago Tribunen mukaan.

– Olen iloinen, että pari niistä meni sisään. Vaikka heitossani ei ole ollut mitään vikaa, alkaa sitä miettiä asioita. Kun on vaikeaa, asiat pyörivät mielessä.

Chicagon suurimman luvun saalisti Kris Dunn, joka heitti 23 pistettä. Chicagon normaalista kokoonpanosta Zach LaVine ja Robin Lopez jäivät vaille peliaikaa.

Tappio oli Chicagolle neljäs peräkkäinen. Joukkue on itäisessä konferenssissa tällä hetkellä sijalla 12 saldolla 20 voittoa ja 40 tappiota. Voiton ottanut Brooklyn on taulukossa puolestaan juuri Chicagon alapuolella.

Seuraavaksi Chicago kohtaa vieraissa Charlotte Hornetsin.

Davis hurjasteli hirmutehot

Yön kierroksen komeimmista henkilökohtaisista tehoista vastasi New Orleans Pelicansin Anthony Davis, joka mätti 53 pistettä, kahmi 18 levypalloa ja torjui viisi heittoa. New Orleans kellisti Davisin huippuillan turvin Phoenix Sunsin 125–116.

24-vuotiaasta yhdysvaltalaisesta tuli samalla NBA-historian ensimmäinen pelaaja, joka yltänyt yhdessä pelissä vähintään 50 pisteeseen, 15 levypalloon ja viiteen torjuntaan, kertoi uutistoimisto AFP.

Davis on takonut palloa korisukan läpi New Orleansin viime otteluissa yli 40 pisteen keskiarvolla. Parhaimmillaan Davis on tehnyt kaksi vuotta sitten 59 pistettä yhdessä ottelussa.

New Orleans majailee läntisessä konferenssissa tällä hetkellä kuudentena.