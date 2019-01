Markkanen tappiosta jumbolle: Ilman muuta tämä on turhauttavaa

Lauri Markkasesta tuli Chicago Bullsin historian ensimmäinen pelaaja, joka on onnistunut vähintään kolmessa kolmen pisteen heitossa seitsemässä peräkkäisessä ottelussa. Markkanen upotti Cleveland Cavaliersia vastaan neljä seitsemästä kolmen pisteen heitostaan.

Markkanen heitti 21 pistettä ja otti 15 levypalloa, mutta Bulls hävisi NBA-koripallon hännänhuipulle Cavaliersille kotonaan 101–104.

– llman muuta tämä on turhauttavaa, mutta täytyy kulkea pystypäin. Koripallon hienous on siinä, että meillä on seuraava ottelu jo kahden päivän kuluttua, Markkanen sanoi Chicago Sun Times -lehden mukaan.

Markkasen mukaan kukaan ei tule säälittelemään joukkuetta.

– Kehittyminen on meistä itsestämme kiinni. Teemme työmme ja yritämme parantaa, ottelun viime minuuteilla harvakseltaan heittänyt Markkanen totesi.

Opittava voittamaan

Viikko sitten Chicago pehmitti Clevelandin vieraskentällä 104–88, mutta kotiottelu oli tuskaisempi.

– Tämä on prosessi. Tässä opitaan voittamaan, opitaan kasvamaan, opitaan pelaamaan yhteen. Me hävisimme korinaluspelissä, ja keskitymme siihen seuraavalla kerralla, Chicagon valmentaja Jim Boylen sanoi seuran Twitterissä.

Boylen oli tyytyväinen Markkaseen, joka sai lähes 39 minuuttia peliaikaa. Pisteiden ja levypallojen lisäksi Markkanen sai tilastoihinsa yhden syötön ja yhden riiston. Markkasen lisäksi tupla-tuplan eli kaksinumeroisen piste- ja levypallosaldon sai kokoon Zach LaVine, joka heitti 17 pistettä ja otti 12 levypalloa.

Clevelandista Alec Burks ja Jordan Clarckson heittivät kumpikin 18 pistettä.

Neljällä viime kaudella NBA-loppuotteluissa pelannut Cavaliers on ollut tällä kaudella sarjan heikoin joukkue. Se on voittanut 20 viime ottelustaan vain kaksi. Hyvin ei ole mennyt Bullsillakaan, sillä se on voittanut 20 viime ottelustaan neljä ja 14 viime ottelustaan vain yhden.

Clevelandilla on tältä kaudelta koossa 10 voittoa ja 41 tappiota. Chicagon saldo on 11 voittoa ja 39 tappiota.