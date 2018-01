Markkanen valittiin NBA:n nousevien tähtien tähdistöotteluun

Chicago Bullsin suomalaispelaaja Lauri Markkanen on valittu NBA:n nousevien tähtien tähdistöotteluun. Chicago Bulls kertoo asiasta Twitterissä. Otteluun valitut ovat ensimmäisen tai toisen kauden NBA-pelaajia. Nousevien tähtien ottelu käydään samana viikonloppuna kuin itse tähdistöottelukin.

– En olisi ikinä uskonut että näin käy. On kunnia olla osa all star -viikonloppua, Markkanen iloitsi Twitterissä.

Myös Chicagon Kris Dunn valittiin nousevien tähtien otteluun.

Varsinainen tähdistöottelu pelataan helmikuun 18. päivä Los Angelesissa. Nousevien tähtien ottelu on edeltävänä perjantaina.

Markkanen kertoi Bullsin Twitter-tilillä olevansa innoissaan myös joukkuetoverinsa Dunnin puolesta.

– Olen iloinen, että voin tällä kertaa kilpailla häntä vastaan, Markkanen sanoi.

Never thought this would happen. Honored to be a part of #NBAAllStar weekend! #KickStartRisingStars https://t.co/DnfGYdGecD