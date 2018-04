Markkanen ylsi samaan kuin Jordan

NBA-seura Chicago Bulls kertoo, että joukkueen suomalaistulokas Lauri Markkanen on nyt saavuttanut 1 000 pisteen ja 500 levypallon rajapyykin. Bullsin mukaan Markkanen on seuran neljäs pelaaja, joka on tulokaskautensa aikana yltänyt kyseisiin lukemiin.

Markkanen tekee nyt tilastoissa seuraa Elton Brandille , Michael Jordanille ja Dave Greenwoodille .

Markkanen saavutti rajapyykin Brooklyn Netsiä vastaan pelatussa ottelussa, joka päättyi Bullsin 105–114-tappioon. Hän heitti ottelussa kymmenen pistettä ja nappasi kuusi levypalloa. Koriin johtaneita syöttöjä hänelle kirjattiin kaksi.

Bullsin paras pistemies varhain tänään Suomen aikaa päättyneessä ottelussa oli 16 pistettä tehnyt Sean Kilpatrick .