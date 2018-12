Markkasella voittoa vaille onnistunut paluu – Chicago hävisi kuudennen ottelun peräkkäin

Chicago Bullsin ja joukkueen suomalaistähden Lauri Markkasen pitkä odotus päättyi sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa, kun Markkanen pääsi ensimmäistä kertaa tällä kaudella tositoimiin koripallon NBA:ssa. Kyynärpäävammasta toipunut suomalainen otti paikkansa joukkueen kokoonpanossa ja pelasi vajaat 26 minuuttia.

Markkanen pussitti kymmenen pistettä ja voitti neljä levypalloa, kun Chicago taipui Houston Rocketsia vastaan tappioon lukemin 105–121.

– Olen odottanut niin kauan. Ei ollut ongelmia kyynärpään kanssa, mikä on positiivista. Olin niin iloinen, että sain pelata. Ei ollut väliä, ketä vastaan, Markkanen sanoi Chicago Sun-Times -lehdelle.

Chicago sai takaisin suomalaistähtensä, mutta joukkueen suuntaa Markkanen ei pystynyt kääntämään. Suomalainen pelasi tasavahvan ottelun mutta ei loistanut.

Tappio oli Chicagolle jo kuudes peräkkäinen. Joukkueen ajatukset olivat kuitenkin ensisijaisesti suomalaisen paluussa.

– Ei ollut helpoin peli tulla takaisin, kun pelataan Houstonin kaltaista joukkuetta vastaan, joka muuttelee koko ajan kaikkea, myönsi päävalmentaja Fred Hoiberg.

Vaihdosta kentälle

Markkanen pääsi kentälle ensimmäisen neljänneksen loppupuolella. Hän heitti ensimmäisen korinsa 14,8 sekuntia ennen avausneljänneksen päättymistä, kun suomalaisen kolmen pisteen heitto upposi korisukkaan.

– Pidin Laurin aggressiivisuudesta. Pidin siitä, kun näin hänen menevän ahtaisiinkin väleihin ilman varomista. Oli mahtava saada hänet takaisin, Hoiberg sanoi.

Markkanen loukkasi oikean kätensä eli heittokätensä kyynärpään harjoituksissa ennen kauden alkua ja oli sivussa 23 ensimmäisestä runkosarjan ottelusta. Bullsin saldo 24 ottelusta on vain viisi voittoa, ja joukkue on vajonnut itälohkon toiseksi viimeiseksi. Markkasen paluuottelun vastustaja Houston puolestaan on länsilohkon keskikastissa.

– Oli mahtava saada Lauri takaisin, ja se on hieno tunne, mutta meidän on pelattava, kiteytti 29 pistettä pussittanut Zach LaVine joukkueen ankean tilanteen sarjataulukossa.