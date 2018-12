Markkaselta uupuu heittoja: "Hänen on saatava palloa paremmin"

Lauri Markkaselta puuttuu pallo käsistä, liian usein. NBA-koripalloliigan Chicago Bullsin suomalaistähti heitti vain kuusi pelitilanneheittoa Bullsin tappiossa Brooklynille torstain vastaisena yönä Suomen aikaa, ja surkeasti pärjäävässä joukkueessa moinen on tuhoisaa.

Markkanen ei viime kauden tulokaspeleissäänkään jäänyt yhtä vähäiseen heittomäärään kuin kahdesti. Tällä kaudella mies on heittänyt keskimäärin 14,1 heittoa per peli, ja vaikka lukemassa onkin 1,4:n verran nousua viime kauteen, on se jäljessä ennen kautta asetetuista odotuksista. Bulls kun rakensi hyökkäystään täksi kaudeksi Markkanen keskiössä.

Ei ole ihme, että Bulls-valmentaja Jim Boylen etsii ratkaisua.

– Hänen on saatava palloa paremmin. Meidän on yritettävä antaa hänelle jotain, kun hän menee korille tai on hyvässä paikassa. Hänelle on saatava ainakin 15 heittoa. Hänellä oli 17 (maanantain pelissä Oklahoma Cityä vastaan), ja pidin siitä, Boylen totesi paikallislehti Sun-Timesille.

– Tämä on joukkueen juttu. Hänelle on saatava palloa, ja joukkue tietää sen. Hänen on oltava aggressiivisempi, ja vastuu siitä on joukkueella, minulla ja hänellä.

Markkanen ei ole ainakaan toistaiseksi huolestunut tilanteesta. Kuun alussa Fred Hoibergin Boylenilla päävalmentajan pestissä korvannut seura on vielä totuttelemassa.

– Systeemi on uusi, ja jokainen yrittää saada sitä sisäistetyksi, joten en ole varsinaisesti huolissani. Totta kai ajattelen, että olisin voinut tehdä enemmän joukkueen auttamiseksi, mutta tilanne on nyt tämä, ja töitä asian eteen tehdään, Markkanen pohti Sun-Timesille.

Joukkuetovereita ei suomalaisjätti heittojen vähyydestä syytä.

– He tekevät parhaansa. Meidän on vain huomioitava paremmin, kenellä on etutilanne puolustajaan nähden ja kenellä on kuuma käsi.

– En välitä muusta kuin voittamisesta. Teen kaiken, mitä joukkueen auttaminen vaatii. Jos se on sitä, että muiden annetaan luoda (peliä ja paikkoja), silloin se on sitä.

Paineita Markkasen paremman hyödyntämisen suhteen lisäsi torstainen tieto Bobby Portisin loukkaantumisesta. Markkasta voimalaitahyökkääjänä paljolti tuuraava Portis on nilkkavamman takia sivussa 2–4 viikkoa.

NBA:n huonoimman voittoprosentin (21,9) omaava Bulls jatkaa pelejään lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Kotiottelussa vastaan tulee prosentilla 46,7 pelejään voittanut Orlando Magic.