Markkasen Bulls hukkasi saumansa tulikuuman Jazzin viilentämiseen

Lauri Markkasen Chicago Bulls jatkoi vaikeaa kauttaan NBA-koripalloliigassa, kun Suomen aikaa perjantain vastaisen yön kotipeli tuotti kirvelevän neljän pisteen tappion Utah Jazzille. Markkanen kokosi 98–102-tappiossa 18 pistettä ja kahdeksan levypalloa 32 peliminuutin aikana.

NBA:n länsilohkon huippuryhmiin lukeutuva Jazz oli haastava vastus, sillä edellisestä yhdeksästä pelistään se oli hävinnyt vain yhden. Bulls kuitenkin laittoi tiukalla puolustuspelillään vieraat ahtaalle, ja Bulls-tähti Zach LaVinen kolmen pisteen heitto tasoitti pelin lukemiin 96–96 vajaat kaksi minuuttia ennen loppusummeria. Jazz selvitti kuitenkin loppuvaiheet edukseen, ja näin Bulls on yhä voittanut kauden aikana vain kerran joukkueen, joka on voittanut yli puolet peleistään. Tappioita Chicagolla on noista peleistä nyt 13.

Yritystä riittää

Kaikkiaan Bullsilla on 13 voittoa ja 22 tappiota, ja se on NBA:n itälohkossa kymmenentenä. Matkaa viimeistä pudotuspelipaikkaa eli kahdeksatta sijaa pitävään Orlandoon on muutama voitto.

– Rakennamme perustaa ja jykeviä rakennuspalikoita. Meillä on uusi systeemi, uusi joukkue ja uusi valmentaja. Haluan meiltä parempaa levypallopeliä, puolustusta ilman virheitä, ja myös hyökkäyspeliä on kohennettava. Mutta pidän tästä ryhmästä. He tekevät töitä ja myös välittävät (kuinka peleissä käy). He pelaavat todella yritteliäästi, Chicagon valmentaja Jim Boylen tiivisti NBC:lle porukkansa tilannetta runkosarjakauden lähestyessä puoliväliään.

Markkasella on koossa 35 pelistä keskiarvot 15,1 pistettä ja 6,7 levypalloa ja heittotarkkuudet ovat pelitilanneheitoissa 41,7 ja kolmen pisteen viivan takaa 34,8. Lukemat ovat viime kautta heikompia, mutta edistystä Bullsin suomalaisjätillä on kuitenkin nähty viime aikoina: marraskuun peleissään Markkanen rähmi pistekeskiarvokseen 11,9 ja heitti surkealla 33,1 prosentin tarkkuudella, mutta joulukuussa numerot olivat jo 17,6 ja 50,8.